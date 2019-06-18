竹市建國公園大改造 將移染病榕樹增設座椅及夜間照明

2019-06-18 14:07

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市建國公園、俗稱三角公園，位處關帝廟與中央市場旁，是竹市舊城商圈的熱鬧地段，為改善公園陰暗問題及移除染褐根病榕樹和增加夜間照明，市府城銷處今天舉行改幹工程動工儀式，未來除會提供通透性的環境和廣場，也會進行樹林修剪，同時裝設路燈，提供友善的步行空間，預計年底完工。

市府秘書長陳章賢在公園改善動工典禮上說，建國公園面積約500坪，在舊城狹窄街道內有塊綠地供民眾休息格外珍貴，建國公園鄰近中央市場與商場和新竹關帝廟，是很多民眾休憩的去處，但因公園內部樹木缺乏整理與修剪，加上有榕樹染病未處理，也影響休憩民眾的安全。

陳章賢說，市府投入超過4億改善竹市22座公園，公園是0到99歲的民眾都可以使用的建設，很多民眾對公園進行改造都很認同，因為大家都覺得到公園舒服又自在，很友善且適合每個時段來。

市府城銷處長顏章聖說，建國公園改善工程費約459萬元，由中央補助，未來會將既有涼亭及花台打除，以原有大樹為核心，擴大生長樹穴與增加綠地，並進行植栽梳理及土層改善；鋪面以紅磚為文化特色，並新增關帝廟意象座椅，結合在地元素特色。

此外，建國公園長輩聚集的人數較多，但動線上較易有陰暗及轉角，因此會進行動線的改善，增加通透性，會增設小廣場，供老人家做早操，也會增設60盞夜間照明和無障礙坡道，方便輪椅、娃娃車等使用者更容易進入公園，且會調整遷移YouBike站到公園內側後方，減少動線衝突，創造有特色生活休閒綠帶，再造舊城區綠核心。

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