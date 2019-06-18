全台至少22隻保育動物待救 動保團體控世界蛇王環境惡劣

2019-06-18 12:21

〔記者林惠琴／台北報導〕台灣防止虐待動物協會與台灣動物社會研究會今日召開記者會指出，調查全台食肉、靈長目保育類野生動物發現，全台至少22隻被飼養在極度惡劣環境、長期困在「牢獄」待救援，光是台南市世界蛇王教育農場就占10件，其餘多為私人飼養，控訴政府查核淪於形式，長年漠視相關問題。

台灣防止虐待動物協會執行長姜怡如表示，以一頭位於雲林縣的馬來熊為例，因缺乏活動空間與可供自然磨爪的設施，導致指甲嚴重插入指肉，影響行動力；在屏東縣也有兩隻長臂猿31年來被關在鐵皮屋內的鐵籠飼養，終日只能如囚犯般攀抓欄杆，活動空間與陽光照射均不足。

姜怡如更指出，之前曾遭舉發非法繁殖買賣保育類野生動物的世界蛇王教育農場，場內飼養各式野生動物的狀況特別惡劣，馬來熊、亞洲黑熊、非洲獅等，長期被囚禁圈養在單調、無任何豐富化設施的狹小籠內，每隻動物都有嚴重的刻板行為，一輩子只能在籠裡來回踱步，身心嚴重崩潰。

對此，世界蛇王教育農場回應，礙於土地面積有限，動物活動空間較小，但仍細心照顧，包含設置保溫燈以溫暖過冬等，養了幾十年，健康狀況都不錯，壽命甚至比動物園還要長。

台灣動物社會研究會副執行長陳玉敏強調，從1994年修法要求人工飼養保育類野生動物應辦理飼養登記至今已超過25年，但林務局與各縣市政府仍未能精準掌握全台「人工飼養保育類野生動物」物種、數量與現況，也無法掌握不當或違法飼養、繁殖的黑數，甚至私自交易數字。

對此，林務局簡任技正羅尤娟指出，在保育類動物飼養查核部分，去年查核105戶飼主、4233隻次，會確認動物的生活環境、健康狀況等，若有涉及虐待動物的情形，請飼主改善，否則可依「野生動物保育法」處6萬元至30萬元罰鍰。針對動保團體此次調查結果，也會儘速與地方政府討論、進一步釐清有無違法。

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