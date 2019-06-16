枋寮鄉公所成立「養雞場專案小組」 縣議員當顧問

2019-06-16 23:51

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣枋寮鄉的樂樂等5間養雞場因長期飄臭，近期風波擴大，其中所在地的枋寮鄉公所因應風波成立「養雞場專案小組」，地方民代全納入成為顧問，鄉長陳亞麟指出，成立公部門及民代的專案小組，希望加速行政流程，朝廢止的目標前進。

枋寮鄉民抗爭、陳情樂樂養雞場已久，更曾組成自救會，不過去年選前因避免成為選舉話題而解散，日前因立委黃國昌於國會質詢且親自到場現勘、再到縣政府抗議縣政府不能因雞場主之一為縣議員周碧雲而加以護航，引發軒然大波，事件發燒，鄉公所有感要加速行政程序，上週五與代表會主席劉榮謄於鄉公所上週與鄉代會決議組成「養雞場專案小組」，炮口一致對外。

「不可能就地合法！」陳亞麟表示，要解決這個長達5年的民怨議題，目前鄉公所仍以5月20日函請縣政府依自始就廢止為最主要目標，農委會曾在相關會議中都發表類似意見，但既然縣政府要求鄉公所對該5雞場進行審查，鄉公所配合行政指導，將會在初審意見中加註各式違規事項給縣府參考，雙管齊下。

陳亞麟說，為凝聚一致對外的意識，該小組以他為召集人，鄉代會代表一致通過委託該會秘書為副召集人，鄉公所主秘也為副召集人，公所主管為小組成員，並請水底寮5個社區發展協會理事長、全鄉15村長、11位鄉代及3位枋寮在地的縣議員黃建溢、劉淼松及陳志成擔任該小組的顧問，希望集結全鄉力量，加速行政程序，朝廢止及審查的目標前進，共同解決長期飄逸的臭味問題，恢復優質生活環境消弭枋寮鄉親民怨。

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