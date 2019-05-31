屏東養雞場掀波 鄉公所：業者擅自變更即違法

2019-05-31 23:40

〔記者陳彥廷／屏東報導〕立委黃國昌日前於國會質詢農委會，指屏東縣政府放任縣議員周碧雲在枋寮鄉經營的樂樂等5間養雞場違法設置，臭味困擾鄉民至今的案情持續延燒，對此，屏縣府昨天發新聞稿指仍待鄉公所初審設施容許使用變更申請，對此，鄉長陳亞麟表示，5月20日前所發出函文即認定該5場在擅自變更後即違法，應廢止相關證照，但若上級縣政府行政指導要初審，近期將安排，在農委會及縣府協助下初審。

樂樂等5間養雞場雞屎味困擾鄉民至今近5年之久，縣府新聞稿中指出樂樂等5間養雞場於2014年10月設置；但後因臭味不斷遭人檢舉，農委會於2016年底現勘後限期改善，縣府認為鄉公所理應初審樂樂業者在改善後所提出的變更申請，才能進行下一步動作，但至今鄉公所卻仍未有下文。

枋寮鄉長陳亞麟強調，他上任即開始審視設置過程及過去文件，找出疑點研究相關法條請示上級，認為是業者擅自將5場內間隔拆除，又未提出申請變更，經農委會函釋「飼養規模應合併計算」認定為1場，這些都不符規定，且水權及雞屎清除工作，在後來都出現疑點，業者在未改善下就要變更，「當然不可能就地合法」，但公所並無權限可廢止，因此5月20日發文希望縣府追本溯源，廢止該5場設施容許使用及畜牧場登記證。

陳亞麟說，至於前朝為何未數度接獲催促公文卻仍未初審，他無法代為回答，但函文已表示立場，不過，既然縣府要以行政指導要求鄉公所初審，鄉公所近期內就會邀集相關單位進行初審，期盼儘速還給枋寮鄉民良好的生活品質。

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