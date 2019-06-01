枋寮樂樂養雞場案 公所重申廢證照立場

2019-06-01 22:17

［記者陳彥廷／屏東報導］立法委員黃國昌連日緊咬屏東縣議員周碧雲所經營的樂樂等5間養雞場違法，風波從農委會延燒到縣政府再燒到所在地的枋寮鄉公所，枋寮鄉長陳亞麟今天再度重申，指鄉公所的立場很簡單，就是廢止該5場的容許使用及登記證。

本報於5月20日就獨家報導枋寮鄉公所發出函文，請縣政府廢止該5場的容許使用及登記證，但至上週三縣府都未回應，直到黃國昌把議題提昇到國會殿堂，事件開始延燒。

「苦不堪言！」，樂樂等5間養雞場長期因臭味困擾民眾，但居民反應、陳抗無果，黃國昌直指就是因為屏東縣政府護航縣議員周碧雲，枉顧居民生活權利。

屏東縣政府本週四發出新聞搞指出，樂樂養雞場於2014年10月30日經枋寮鄉公所初審通過送至縣府複審核定發照；2016年12月19日農委會至樂樂養雞場會勘，要求業者限期改善，再依法提出變更申請，樂樂養雞場等5場畜牧場於2017年2月15日、7月4日向枋寮鄉公所提出畜牧設施容許申請，但公所都沒有啟動初審作業。

新聞稿中指出鄉公所迄今未依「屏東縣申請農業用地作農業設施使用審查作業要點」進行初審，縣府已自2016年開始已多達10次催辦，以便縣府依程序複審，但都無動靜；不過，縣府的回應被鄉民認為就是在推卸責任，人民反映多次的聲音都未被聽見，更加引發鄉民怒氣，直嗆「限期改善了什麼東西？」、「逼人硬上然後繼續臭？」。

對此，鄉長陳亞麟今天再度於臉書發文，他並強調，該場擅自變更圍牆，在排水、水權及雞糞清除等都有問題，鄉公所的態度就是盼縣府以「屏東縣申請農業用地作農業設施使用審查作業要點」針對該5場未依計畫內容使用的條款來廢止容許使用及登記證。

陳亞麟指出，至於縣府以行政命令的方式要求鄉公所初審多次無果，他無法代替前朝鄉長回答，而他上任後成立專案積極審視相關文件，現已有結論，近期就會配合公所近日立刻與農委會、縣政府召開協調會議，將所有爭議、程序做完整性釐清，以利後續解決問題，他說，已經積累4年的問題，或許無法馬上解決，但他從未忘記選舉時的承諾，透過眾人之力一步步突破，還給鄉親優質的枋寮是他堅持的目標。

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