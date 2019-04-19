枋寮養雞場又飄臭 鄉代會開臨時會要公所解決

2019-04-19 23:51

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣枋寮鄉水底寮區域的樂樂等5間養雞場，雞糞味侵擾枋寮居民已久惹民怨，日前雞屎味再度瀰漫，鄉民反彈直指就是該5間養雞場導致，枋寮鄉代表會週三因應鄉內生活空氣品質召開臨時會，會中並鎖定養雞場長久以來無解的臭味。

枋寮鄉民曾因縣議員周碧雲於枋寮所經營的樂樂等5間養雞場傳出雞屎臭而數度出門抗爭，去年大選選前雞屎惡臭成為鄉長、議員候選人的政見戰場，更引起群情激憤，其中縣政府執法皆未見成效，後來縣長潘孟安於枋寮鄉得票數翻轉輸給國民黨籍對手，不過，選後惡臭狀況未改善，本月初再傳屎臭肆虐水底寮庄頭。

鄉代林文央於臨時會時指出，這5間養雞場營運4年，但卻是長久皆影響鄉民的呼吸權益，砲轟鄉公所應苦民所苦不該態度不明，明確針對違法事項直接開罰。鄉代會副主席鄭永章指出，樂樂等5間養雞場設立後臭氣熏天，近期更嚴重，加上鄉內還有養豬場、工業區及垃圾掩埋場等，鄉民的生活品質每況愈下，鄉長選前政見仍未見兌現。

鄉長陳亞麟今出面回應，他強調公所非畜牧法及空污法主管機關，針對鄉境內臭味、空氣污染源等，目前已會同環保局協助向環保署爭取空氣品質測站，陳亞麟指出，現正研究法規，近期不排除就廢棄物清理法，在鄉公所權限範圍可及之處指定重點稽查地區，並透過公告、會勘來加強取締並開罰。

鄉代的提案也是五花八門，有人訴求要鄉公所提釋憲，由大法官直接解釋人民居住權利，也有鄉代要鄉長拜會3位議員於縣議會加強質詢縣政府相關機關，鄉民聞訊也議論紛紛，指養雞場臭這麼多年，3位議員選前還聯席召開協調會，當時數百鄉民還在會中狂轟縣府官員護航，「怎麼可能不知道有多臭？」。

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