「戰神」夜奔國境之南「嗅」端倪 資料曝癥結在這...

2019-06-05 23:58

［記者陳彥廷／屏東報導］屏東枋寮鄉樂樂等5間養雞場長期惡臭擾鄰，立委黃國昌於國會質詢讓整起事件端上檯面，今晚他在臉書po出照片，也曝出農委會認定屏東縣政府應該儘速前去搜證樂樂等雞場是否有違反畜牧法，而不用等待鄉公所陳報，屏縣府日前新聞稿中「10次催促鄉公所卻都未初審」的說法，顯見不被認可。

黃國昌昨天發出邀請農委會主委陳吉仲及屏東縣長潘孟安的公文，希望明天早上能一起到樂樂等養雞場現勘，日前並說他將「夜宿」屏東，今晚他果然在個人臉書PO上搭高鐵的照片，並註解「前往屏東，出發」！

認真做功課聞名的他，照片內的農委會文件就被他畫上重點，就是「畜牧場是否有上述違反畜牧法第4條第2項規定之事實，直轄市、縣（市）主管機關應儘速依行政程序法第36條規定依職權調查證據，毋庸等待鄉（鎮、市）公所之陳報意見」。

由於屏東縣政府日前曾發出新聞稿指出，該5間養雞場在限期改善後，由業者提出畜牧設施容許申請，但鄉公所都無動靜，且到現在已10度發公文催促也無下文，將權限丟回鄉公所，不過，農委會此文明顯與縣府認定不同。

枋寮鄉長陳亞麟獲訊則說，上任後審視過去文件及過程，發現有暇疵，因此在5月20日就已發文，函請縣政府廢止該5場的相關登記，認定該5場違法的立場始終未變。

黃國昌臉書粉專「立法委員 黃國昌」貼文：

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法