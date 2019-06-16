電扇、棉被都出爐 「南瓜王子」種出千斤巨無霸南瓜

2019-06-16 20:03

［記者鄭名翔／苗栗報導］有「南瓜王子」美稱的苗栗縣頭份市農民徐滄浩，今年引進保持重量世界紀錄的比利時南瓜品種栽種，近期為避免暴雨侵襲，徐滄浩加倍呵護，棉被、大電風扇各式工具出爐，讓大南瓜重量近1000台斤，直徑也超過半個成人高，將參加6月22、23日新北市淡水區舉辦的全國大南瓜賽，讓眾人大開眼界。

種植南瓜30幾年的徐滄浩，2017年曾重出869台斤的巨無霸南瓜，一舉摘下全國南瓜王寶座；而除了擅長栽培大南瓜外，各式造型南瓜也是他的拿手絕活，今年苗栗縣內造橋鄉龍昇湖南瓜隧道及頭份市下興社區南瓜隧道設計皆出自他手，吸引各地遊客參觀。

徐滄浩表示，南瓜怕雨，尤其暴雨後緊接著烈陽曝曬，容易導致南瓜龜裂，難以生長，因此他打造溫室並以2台大電風扇吹著大南瓜，確保乾燥通風；而近期連日暴雨，徐滄浩也在排水系統特費苦心，避免水傷，使得巨無霸大南瓜維持碩大光滑。

徐滄浩說，也以棉被覆蓋南瓜保池溫度，再加上引進保有世界紀錄的比利時品種南瓜，目前總重量已約達1000台斤，且每日還在以增加5至6台斤的程度繼續生長，而對於即將到來的全國大南瓜賽，徐滄浩笑說將以平常心面對，希望讓更多民眾看見苗栗農產實力。

目前巨無霸大南瓜暫時未對外開放參觀，下次亮相將於大南瓜比賽會場，而後將移師新竹縣湖口好客文創園區，自6月24日起展示2週，歡迎民眾前來參觀。

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