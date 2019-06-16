桃竹苗職訓送愛心 香園教養院幸福生活大改造

2019-06-16 11:44

〔記者廖雪茹／新竹報導〕參加職訓除了習得一技之長，還可運用所學投入社會公益！勞動部勞動力發展署桃竹苗分署四個職類170名學員及老師，進駐香園教養院，運用訓期習得的專業技能，協助改善年久失修的設備，還在院內大展廚藝，讓院生有機會體驗餐廳點菜並品嚐美味！

這項「幸福生活大改造」的活動，由桃竹苗分署與新竹縣政府社會處合作，動員室內裝潢木工實務班、基礎木工與室內裝修工程實務班、服裝樣版設計班分工合作，將香園教養院寢室年久失修故障的65扇木拉門，一一重新維修調整，並換上五金零組件及不銹鋼門把，讓拉門更便利使用。

服裝班加碼在冷冰冰的不銹鋼門把上，利用觸感好的棉布，貼心製作了門把護套，讓院生有家的感覺與溫度！冷凍空調產學訓專班派出已考取冷凍空調乙級證照的13名學員，為香園進行40台冷氣的保養及維修，趕在夏季來臨之前，讓院生住的舒適。

時尚飲料輕食專業班也首度將訓練成果，移地到教養院餐廳舉辦「實習店鋪」，26名學員大顯身手，為院生製作美味料理，讓院生體驗和學習從排隊、入座、點餐、用餐、結帳等生活技能。

桃竹苗分署學員的善舉，獲得五金零組件廠商虹荃科技響應，特地從台中北上捲起袖子一起擔任義工，為公益活動盡一份心力。

桃竹苗分署長賴家仁表示，改造活動整合八大職群的職訓技能，不僅展現了職業訓練的成果，為弱勢機構改善居住環境，替香園省下約85萬元的修繕經費。

桃竹苗分署提供八大職群免費職訓課程，協助失業及待業民眾提升技能順利就業，詳情可上「台灣就業通」網站查詢課程及報名，或洽桃竹苗分署自辦訓練科（03）485-5368分機1602~1640。

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