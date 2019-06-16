桃竹苗職訓送愛心 香園教養院幸福生活大改造

〔記者廖雪茹／新竹報導〕參加職訓除了習得一技之長，還可運用所學投入社會公益！勞動部勞動力發展署桃竹苗分署四個職類170名學員及老師，進駐香園教養院，運用訓期習得的專業技能，協助改善年久失修的設備，還在院內大展廚藝，讓院生有機會體驗餐廳點菜並品嚐美味！
這項「幸福生活大改造」的活動，由桃竹苗分署與新竹縣政府社會處合作，動員室內裝潢木工實務班、基礎木工與室內裝修工程實務班、服裝樣版設計班分工合作，將香園教養院寢室年久失修故障的65扇木拉門，一一重新維修調整，並換上五金零組件及不銹鋼門把，讓拉門更便利使用。
服裝班加碼在冷冰冰的不銹鋼門把上，利用觸感好的棉布，貼心製作了門把護套，讓院生有家的感覺與溫度！冷凍空調產學訓專班派出已考取冷凍空調乙級證照的13名學員，為香園進行40台冷氣的保養及維修，趕在夏季來臨之前，讓院生住的舒適。
時尚飲料輕食專業班也首度將訓練成果，移地到教養院餐廳舉辦「實習店鋪」，26名學員大顯身手，為院生製作美味料理，讓院生體驗和學習從排隊、入座、點餐、用餐、結帳等生活技能。
桃竹苗分署學員的善舉，獲得五金零組件廠商虹荃科技響應，特地從台中北上捲起袖子一起擔任義工，為公益活動盡一份心力。
桃竹苗分署長賴家仁表示，改造活動整合八大職群的職訓技能，不僅展現了職業訓練的成果，為弱勢機構改善居住環境，替香園省下約85萬元的修繕經費。
桃竹苗分署提供八大職群免費職訓課程，協助失業及待業民眾提升技能順利就業，詳情可上「台灣就業通」網站查詢課程及報名，或洽桃竹苗分署自辦訓練科（03）485-5368分機1602~1640。
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香園教養院院生開心享用桃竹苗分署時尚飲料輕食班職訓學員製作的美食料理。（記者廖雪茹攝）
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桃竹苗分署170名學員及老師進駐香園教養院，運用訓期習得的專業技能，協助改善年久失修的拉門設備，70歲院生曾伯伯開心地說以後開門不用那麼費力了！（記者廖雪茹攝）
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勞動部勞動力發展署桃竹苗分署四個職類170名學員及老師，進駐香園教養院，運用訓期習得的專業技能，協助改善年久失修的設備，讓職訓成果兼具社會公益！（桃竹苗分署提供）