06/15 各報重點新聞一覽

2019-06-15 06:12

自由時報

練歌場遇仇家 模範警察遭槍殺

○六一五警察節的前一天發生殺警案！曾得到台南市「警英獎」肯定的市刑警大隊偵查佐劉三榮，前晚到台南市柳營區山秀練歌場唱歌，巧遇有舊隙的男子梅文魁，昨凌晨口角後，梅男掏槍射殺劉員，劉的右上臂中彈，斜坐沙發上氣絕身亡；兇嫌昨深夜落網。

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3天胖1.5公斤 醫：恐心臟衰竭前兆

有心血管疾病病史、年紀超過六十五歲的民眾要注意致命的心臟衰竭，在台灣它每年奪走七萬名病患的生命；醫師提醒，如果三天內突然增重一．五公斤、或一週內重了兩公斤以上，且有明顯水腫現象，就要注意恐是心臟衰竭前兆。

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管中閔違法兼職案 公懲會7/2「公審」

台大校長管中閔擔任行政院政務委員、經建會與國發會主委期間，多次匿名在雜誌上發表文章，每年獲取約六十五萬元稿費，被監察院認定違法兼職，今年一月十五日通過彈劾，送公懲會審理，公懲會預定七月二日開第一次準備程序庭，並破例主動採取「公開審理」，釋出六十個旁聽席次供民眾申請。

詳見管中閔違法兼職案 公懲會7/2「公審」。

蘋果日報

韓國瑜最窮17萬 今存款4559萬 韓妻稱2600萬為選舉補助 將捐千萬扶弱

高雄市長韓國瑜去年選舉以一瓶礦泉水、一碗滷肉飯，強調庶民參選打動人心，讓他拿下近90萬張選票。但昨監察院公布最新《廉政專刊》，韓國瑜夫婦存款從1997年的17萬元，暴增到4559萬元，從原本無房地產到有多筆不動產，遭轟庶民形象破功。韓解釋其中2600多萬元是選舉補助款。韓妻李佳芬說，在4559萬元外，另有1千多萬元選舉結餘款，準備捐給弱勢。

逾4萬香港媽媽籲撤惡法 下周一二停審 民眾明天遊行後天罷工不變

澄靜夜空下的遮打公園，昨晚滿坐著6千名身穿黑衣、胸前繫上白絲帶的香港媽媽，共同為明天「反送中」遊行集氣。溫和的母親們手持康乃馨，高舉「不要對我們的孩子開槍」等標語，向港府表達「要撤回，不要暫緩」訴求，並批評港警周三以開槍等暴力方式清場，讓年輕一代的和平示威流血收場。更有高達4.4萬名香港母親在短短兩天內連署，要求港府撤回修法。

聯合報

管中閔涉違法兼職案 公懲會「史無前例」公開審理

台灣大學校長管中閔任政務官期間為媒體寫社論，遭監察院以違法兼職彈劾後，移送公務員懲戒委員會，公懲會以本件屬「社會矚目重大案件」，定七月二日首次開庭，並開放旁聽。這是公懲會首度「主動」公開審理案件，若判決對管撤職或免除職務，台大校長一職可能不保。

環保大災難 不能回收…9成玩具當垃圾燒

動畫電影「玩具總動員三」劇情描述胡迪、巴斯光年等主角差點被送到焚化廠燒掉，千鈞一髮之際驚險脫困，重回主人懷抱，但絕大多數玩具可沒那麼幸運。由於玩具多屬塑膠、金屬等複合材質，環保署未公告為回收物，回收業者也不回收；玩具越賣越多，至少九成被當垃圾燒掉，成了環保災難。

中國時報

後頭厝雲林挺到底

連續1周大雨，15日在斗六市人文公園登場的挺韓活動「台灣心雲林情，後頭厝會相挺」，草地泥濘溼滑，能擺椅子的空間不多，是挺韓造勢活動以來最受考驗的一場。然而，雲林鄉親不擔心風雨阻撓，不論外地人來不來，「後頭厝」一定到場迎接打氣，用太陽般的熱情為韓國瑜掃去陰霾再出發！

暴龍首捧金盃 勇士3連霸夢碎

美國職籃NBA總冠軍賽第6戰昨移師金州勇士隊主場，尋求3連霸的勇士隊力圖把戰線拉長到第7場；無奈克雷湯普生在第3節扭傷左膝退場，暴龍隊乘機反撲，終場114比110逆轉擊退勇士，累計4勝2敗、搶下成軍24年來的隊史首座總冠軍，也是NBA冠軍盃首次旁落美國以外的城市－加拿大多倫多。

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