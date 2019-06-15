3天胖1.5公斤 醫：恐心臟衰竭前兆

2019-06-15

明顯水腫導致體重增加

〔記者吳亮儀／台北報導〕有心血管疾病病史、年紀超過六十五歲的民眾要注意致命的心臟衰竭，在台灣它每年奪走七萬名病患的生命；醫師提醒，如果三天內突然增重一．五公斤、或一週內重了兩公斤以上，且有明顯水腫現象，就要注意恐是心臟衰竭前兆。

中華民國心臟學會理事長黃瑞仁表示，心臟衰竭是心血管疾病的末期結果，它有高住院率及高死亡率。根據二○一七年發表的「心臟衰竭登錄計畫」統計資料顯示，患者的住院次數會愈來愈多，高達卅二．三％的患者半年內會再次住院。

5年內死亡率逼近50％

心臟是人體的中樞，一旦心臟無力，自然會拖累其他器官、產生相關併發症，病人被診斷出心臟衰竭的五年內死亡率逼近五十％，比許多癌症更易致命。

心臟學會心臟衰竭委員會主委王俊傑說，有心血管疾病病史、六十五歲以上老人都是高風險族群，若發現三天內突然增重一．五公斤、或一週內重了兩公斤以上，很可能是因心臟衰竭前兆、水腫導致體重增加，因為正常體重不可能增加這麼快。

心臟無力易累、喘、腫

王俊傑表示，心臟就像馬達，推動血液到全身再流回心臟，當馬達馬力不夠，無法順利推動血液時就是心臟衰竭，也俗稱心臟無力。當心臟無力，就容易使四肢末端水腫，水分排不出去導致體重增加。另外常見症狀還包括：容易累、喘、腫等，由於症狀與其他疾病相似，故容易被忽略。

黃瑞仁指出，心臟衰竭治療為心臟醫學領域最重要的課題。健保署前年將心臟衰竭納入急性後期照護計畫，學會也鼓勵各醫院的心臟衰竭治療團隊積極參與醫策會的照護品質認證。

心臟學會秘書長吳彥雯說，新版心臟衰竭治療指引提供診斷標準和工具、藥物與非藥物治療建議、重要合併症及出院照護治療建議，希望讓病患的再住院率下降廿四％、死亡率降低廿％。

心臟衰竭五大症狀 （心臟學會提供）

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