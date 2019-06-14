「書香兩岸‧閱讀金門」書展 金城國中體育館登場

2019-06-14 23:03

〔記者吳正庭／金門報導〕「書香兩岸‧閱讀金門」2019年第14屆兩岸金門書展巡迴展，今天起至17日在金城國中體育館展出，共匯集來自兩岸各類書冊超過7000種，展出期間還有剪紙藝術教學及德化瓷器等精品展示。

縣文化局指出，堪稱兩岸「資深」書展之一的金門書展，自2004年籌辦，至今已邁入第14屆，不僅在金門展出，還巡迴台灣本島多個縣市陳展，深受愛書人歡迎。

縣文化局表示，兩岸金門書展每屆都有特色，吸引不少愛書人在現場流連忘返，更有助於深化金門「閱讀島」推廣計畫；本屆為提高鄉親的參與感，開幕式邀請來自福建省柘榮縣的非物質文化遺產傳承人孔春霞、吳秋鳳在現場進行剪紙藝術教學。

第14屆兩岸金門書展除有來自中國的文學、藝術、歷史地理、養生保健、軍事、科技、兒少以及重點圖書推薦的簡體書，台灣萬卷樓的台版圖書、格林文創股份有限公司也有優良圖書參展；除全場圖書9折，特價圖書還有5折優惠。此外，並有相關文創產品包括筆墨紙硯、德化瓷器、建盞等用品參展。

書展開放時間即起到16日上午9時至晚間9時，17日上午9時至傍晚5時，歡迎喜好閱讀的民眾踴躍前往。

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