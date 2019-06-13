聲援反送中 政大港生帶唱「海闊天空」

2019-06-13 14:21

〔即時新聞／綜合報導〕在台港生昨（12）日在香港經貿辦事處前聲援香港「反送中」，成功大學學生會昨晚在校內也臨時號召響應；政治大學師生今也自主在校內發起活動聲援，現場除了有教授帶領喊口號，港生也帶頭唱起知名粵語歌曲「海闊天空」。

在台港生昨日在香港經貿辦事處前聲援香港「反送中」，政大野火陣線社團昨晚也在臉書上號召辦「我在政大 反送中！」活動，盼政大學生中午在校內書城前一同響應，號召人之一的周同學表示，因為無法到香港現場支持，希望在政大的我們能做些什麼，因此自主發起這個活動。

此外，新聞學系教授劉昌德也到場支持，站在台前帶領在場學生喊口號：「我在政大！反送中！」。政大港生隨後也上台，帶頭唱起知名粵語歌曲「海闊天空」，現場港生一度唱到激動落淚。

該活動號召內容提及，6/12香港人民勇敢的站在抵抗中國威權的第一線，對自由的渴望與追求，香港沒有退縮，「我們今天在政大站出來，嚴厲的譴責香港政府的作為，同時給予香港人民最大的支持」。

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