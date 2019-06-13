香港反送中百萬人抗議 外交部籲各界一同守護香港

2019-06-13 11:59

〔記者彭琬馨／台北報導〕為抗議港府強行修訂「逃犯條例」（反送中），香港民眾上街示威抗議，行動越演越烈，不只香港有抗議行動，在台港生今也到總統府前舉辦記者會聲援香港。對此，外交部副發言人歐江安今表示，外交部密切關注香港情勢，呼籲各界一同守護香港，為自由、民主、法治、人權奮鬥。

歐江安說，外交部長吳釗燮近期已兩度在推特上推文力挺香港人民，強調堅定支持香港人民的立場、捍衛民主自由，香港並不孤單，台灣會與香港並肩作戰，他堅信人民的意志最終會獲得勝利，香港人要挺住，對不合理的逃犯條例勇敢說不。

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