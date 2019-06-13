警方施放催淚彈 香港媽媽淚喊為何打小孩影片令人揪心

2019-06-13 12:38

〔即時新聞／綜合報導〕香港政府欲強推《逃犯條例》修正法案，引發百萬群眾上街抗議，昨日警方強勢清場時更造成流血衝突，有臉書粉專「香港地」PO出一段影片，為一名香港媽媽朝警察大喊「為什麼要打小孩」、「一人讓一步好不好，我沒有武器」，但這名媽媽的真情喊話，卻未換來警方停手，而是持續施放催淚彈，讓看到的網友揪心不已。

香港政府不甩百萬人反對擬強行修訂《逃犯條例》，引發群眾上街示威，昨日警方卻動用催淚彈、布袋彈等強勢清場，引發流血衝突。香港特首林鄭月娥昨日在接受電視台訪問時，強調自己沒有出賣香港，並用母子關係比喻，聲稱「如果我的兒子都這樣，我每次都只是遷就他，短時間內母子關係好好。但當小朋友成長，因為我縱容他這些任性行為，他會後悔，為何當時媽媽不提醒我？」不過此言引發外界反彈，更有網友質問她「妳用子彈提點兒子嗎」。

臉書粉專「香港地」更貼出一段翻攝香港電視台的新聞畫面，只見一名披著黃色毛巾的媽媽，在街頭對10幾位警察哭喊，「我是人家的媽媽，你們也都有媽媽；這些年輕人都有媽媽呀！你們不要這樣好嗎？」、「他們都是年輕人啊，十幾歲的年輕人，你怎麼打得下手？轟轟見血！」、「當作我求你們，放下武器，好不好？」、「催淚彈都丟到我了，我被你們丟了幾顆催淚彈，我付出代價了！一人退一步，好不好？我沒有要攻擊你們，我根本沒有武器啊！」、「當初你們考警察學校，不是貪著這份高薪厚職，對吧？你們也都是為了一點正義感，不是嗎？」等。

不過這名媽媽雖真情喊話，但從影片中可看到，警察仍持續丟擲催淚彈，這名媽媽則被其他群眾趕緊拖離現場，其他網友看到則不滿砲轟「真的是看不下去...媽媽手上又沒拿武器，憑什麼攻擊？」，也有人指出，「她比林鄭更感動人」、「有的父母不讓孩子上街遊行，因為怕失去孩子。有些父母則是用力頂著擔心害怕的壓力，陪著/讓孩子上街爭取權利，因為這些父母知道自己無法陪伴孩子一輩子，未來是孩子要過的日子，今天他不抗爭，日後再也不會有人保護他，為他出聲。」

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法