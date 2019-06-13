青農返鄉種茶 南投一門三傑同獲「頭等獎」

2019-06-13 11:43

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣竹山鎮青農張軒瑋、張軒浩、張綸哲等3兄弟，此次同時報名參加阿里山春季茶賽，不但藉茶賽爭名次、論輸贏，也互相較量製茶技術、功力，結果成績揭曉，平分秋色，3兄弟均榮獲「頭等獎」殊榮，今日竹山鎮長陳東睦也特別登門祝賀，稱許張家一門三傑，不但是「青農返鄉」的最佳典範，也讓人看到茶鄉的年輕活力及未來希望。

南投縣是典型農業社會，茶葉又是主要農特產之一，且產量居全台之冠，惟從南投、名間、日月潭迄竹山、鹿谷、信義、仁愛等茶區，放眼所見的茶農年齡多半在60歲以上，其中不乏是阿公、阿嬤級的人物，在在凸顯人口老化問題。

26歲的張軒瑋、23歲的張軒浩在大學畢業後，便決定留在家鄉，現年僅18歲的小弟張綸哲，更是在今年仁愛高農畢業後，就與2位哥哥一起學習採茶、製茶等相關工作，此次參與阿里山春季茶賽，也算是對兄弟3人的成果驗收，想不到竟同時獲得「頭等獎」殊榮，包括鎮長陳東睦在內街坊鄰居得知後，也紛紛上門表達祝賀之意，並期盼3兄弟下次茶賽再一較高下﹗

張軒瑋等3兄弟表示，因阿公、雙親年事已高，且家中茶業傳承迄今已50多年，怎能在他們這一代消失？遂毅然決然捨棄在都會區工作的機會，響應政府「青農返鄉」計畫，並以「返鄉務農不後悔」作為座右銘，時時提醒自己多多參加竹山農會或茶業公會舉辦的農業相關課程，讓製茶技術能更加精益求精，共為茶業文化傳承及推廣盡分心力。

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