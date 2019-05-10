新北農特產展售招手 尋找青農有緣人

2019-05-10 16:39

〔記者何玉華／新北報導〕新北市政府農業局即日起連3天在板橋遠東百貨中山店，舉辦新北青農招募暨展售會，除了展售農特產品，還規劃4場農業講堂，邀新北青農暢談異業結盟、地方創生及分享從農歷程，希望能有更多新血加入農漁業，協助讓產業轉型。

新北市副市長吳明機說，新北青農人數從2017年90幾人，迄今已200多人；輔導新農民案例累計達46案，2018年通路媒合銷售金額約1000萬元，今年度會再與各類型通路洽談，銷售金額上看1500萬元。

吳明機也提到，未來將著重於以智能方式解決農業缺工問題，並持續拓展行銷通路，推出青春山海線遊程等方式，創造地方經濟活絡。另對於有意投入農業的有志之士，市府有鶯歌心希望農場教育基地，可讓未來將投入農業的朋友，更有信心與講師的陪伴。

農業局指出，3天的農特產展售及青農招募，11、12日還有4場農業講堂可報名，邀新北青農暢分享從農歷程等，報名前50名者，可免費獲得有機蔬菜1包（250g）。現場也提供有意從農者諮詢服務，並可與受輔導的新農漁民交流。

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