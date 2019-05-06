健美先生當青年農民 渾身肌肉的他選擇栽種...

2019-05-06 23:16

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南關廟區的高國維，曾連獲2屆大專盃錦標賽的健美先生，練就壯碩的體格，退伍後，返鄉當起青年農民，栽種當地最著名的鳳梨，以「猛」字號為品牌，自我特色行銷，渾身肌肉的他，在各展售活動上都深受矚目，成為產品的最佳廣告。

日前關廟區的產業文化活動，在進行鳳梨評鑑優勝表揚時，高國維代其他農友上台領獎，渾身肌肉引起市長黃偉哲的注意，還趣味模仿起健美姿勢，逗得現場笑聲不斷。

高國維的青農生涯邁入第6年，大學唸機械系，因體重一度飆至103公斤，為了瘦身，開始接觸健美，原本只是希望能讓肥肉變結實，沒想到竟練出興趣，還去參賽，且連2屆摘冠，這段封王之路，他笑稱全屬無心插柳。

31歲的高國維目前仍學以致用，憑藉著自己的專長，擔任健身教練，也經營個人工作室，是從事藝術創作的雷射雕刻師，還下田栽種鳳梨，跨足農業領域，雖然忙碌，但生活過得很充實。

退伍時，高國維返鄉思考未來的出路，意識到遠近馳名的關廟鳳梨，因栽種者高齡化嚴重，讓產業面臨人力青黃不接的挑戰，毅然決定投入青農行列。

之前並無任何栽植經驗的高國維，對於田間工作很陌生，他在當地青農聯誼會的協助下，種起了鳳梨，產量還不多，以品質取勝，頗受消費者歡迎，逐漸建立市場口碑。

高國維說，目前他栽植的品種有蜜寶鳳梨、金鑽鳳梨，以及又稱「大憨仔」的西瓜鳳梨，面積約1公頃，但謹守安全用藥的規範，並通過認證，讓民眾吃得安心。

身兼3職的高國維，因自己身強體壯，田間工作游刃有餘，還能幫忙其他老農代耕，肌肉男所展現的年輕活力，令人稱羨。

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