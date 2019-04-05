貸款困難 小英要青農們打電話給這個人

2019-04-05 15:33

〔記者詹士弘／雲林報導〕政府鼓勵青農返鄉，總統蔡英文今天到雲林，青農趁機向總統訴苦，強調缺錢、缺工、缺土地，希望政府能提出辦法解決；蔡總統立即回應，打電話給這個人，她會再打電話給我，我們負責解決。

麥寮青農協會會長許智明表示，政府鼓勵青年返鄉，多數青農資源少，缺土地、貸款困難，政府如要扶植青農，希望能降低貸款利率，最好降到零，另政府規定45歲以下青年才能辦理青農貸款，他有朋友剛滿45歲就無法申貸，規定是否能更有彈性。

蔡總統說，青年耕地用租的，沒有擔保品，很難貸款，現在政府用「信用保證金制」，讓沒有土地的青農也能貸款，真的還貸不到，農委會有3個專線電話，打電話就有人處理；如果辦理貸款手續上有困難，可透過專線電話尋求協助，如果還是沒有解決，就打電話給立委蘇治芬，她會打電話給我，「我們負責解決」。

另滿45歲就不能辦理青農貸款問題，蔡總統表示，這是國家體制與規定所作造成的奇怪現象，她認為只要第一次貸款時不超過45歲，有青農身份，要擴大經營申請貸款時雖然已超齡，這個年齡限制也應往上調整，請青農給她一點時間，她會帶回去處理。

蔡總統也說，農地供應不足是所有青農所面臨的問題，現有的土地或台糖、國家土地能否釋出更多給青農使用，她已請農委會將所有土地的問題作整理和整體規劃，但她也提醒，有生產一定要有市場，所以也要一起開拓市場，不僅在國內市場，也要做到國外，她也請農委會作出總整理。

季節性缺工問題，蔡總統說，政府會與在地農會合作，會把可以支援季節性工作的人力整理好。

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