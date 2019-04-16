騎重機巡田水 土庫青農獲全國十大模範農民

2019-04-16 17:26

〔記者廖淑玲／雲林報導〕誰說種田是落伍的？雲林土庫青農高宗懋騎重機「巡田水」，返鄉種田10年，以自然農法栽種友善的米，目前更承租40公頃農地推廣國產雜糧，獲選全國十大模範農民，接受總統蔡英文頒獎表揚。

38歲高宗懋東海大學餐飲管理系畢業後，一直在北部工作，擁有百萬年薪，為陪伴父母親10年前回到雲林耕種，要把最健康好吃的台灣米發揚光大，近年來他們除了種稻，二期轉作種植大豆、黑豆、黃豆、紅豆等國產雜糧，成為目前雲林縣內種植雜糧最大面積的農耕戶。

高宗懋和弟弟高宗甫回到雲林種田，採自然農法種水稻，因為農地分散，除了駕駛耕耘機，兩兄弟都騎重機巡田水，高宗懋說，半世紀以前台灣種植稻米就是完全沒有施肥不用農藥，他們是效法老祖宗重現自然法則。

近年來高宗懋配合「小地主大佃農」，在土庫鎮農會協助下承租40公頃農田種植雜糧，今年起更完全通過產銷履歷認證，土庫農會總幹事黃萬聰肯定高宗懋的用心，獲獎是實至名歸，期待更多人看到農民的努力，並支持台灣農業及農產品。

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