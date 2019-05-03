你務農、我供地 ！農委會1個月內提出農地租賃平台政策

2019-05-03 13:30

〔記者楊金城／台南報導〕為支持青農返鄉發展新農業，改善青農取得土地不易問題，農委會積極與台糖洽談，今由農委會主委陳吉仲與台糖董事長黃育徵在台糖經營的官田有機園區簽署合作備忘錄，第一期將提供台糖自營有機園區94.1公頃、16棟溫室與45位青農合作進駐，相關產品由台糖通路協助，穩定青農產銷。

陳吉仲說，台灣要發展新農業，要為青農、農民解決農地需求問題，農委會將整合現有農地銀行，在1個月內提出完整的農地租賃平台辦法，由政府擔任平台，釋出誘因，讓地主願意租給政府，再由政府租給實際耕種的農民，目前農委會盤點全台閒置農地可供租賃的有5千公頃，擴大農民經營規模。

黃育徵說，台糖首波提供的土地以雲林、台南和高雄的自營農場、有機園區為主，捨棄原有土地競標模式，改評選青農合作進駐，減輕租金，並由台糖協助農作物後續行銷通路。

黃育徵說，青農是台灣發展新農業的一把火，台糖願意配合農委會政策，和青農合作，把農業變成台灣的驕傲，未來將招募青農進駐園區，與青農社團合作舉辦農夫市集、發展農業觀光。

陳吉仲說，台糖已答應青農承租台糖溫室不用租金，採與台糖契作生產，也能以優惠租金承租台糖釋出的農場土地，減輕青農經營上的財務負擔。

台南青農代表謝丙寅目前和三位青農承租台糖虎山農場土地，他說，當初青農都是失業返鄉務農，希望未來由小農變大農，不想再失業，有了農地擴大承租可以採計劃性生產。

台南市青農聯誼會長林健祐說，有了土地、通路，農民就可以安心生產。

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