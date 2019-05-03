從國蘭到番茄 屏東青農蹲點農村勇敢挑戰轉型

2019-05-03 09:53

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣里港鄉28歲青農江晉徳，原隨父親江少奇種國蘭，3年前部份設施轉型改種小黃瓜及番茄，利用自製光合菌施肥，讓樹勢強壯，普遍產季已結束的番茄，如今還有產量，口感也仍甜美可口。

江晉德表示，父親20幾年前從南投搬來屏東里港居住，家族從事水果買賣生意，原在屏東種木瓜，88水災後木瓜園被大雨淹沒，才改行種國蘭，5年前退伍後即留在家鄉跟著父親種國蘭，主要銷往中國及韓國，有穩定市場通路。

但4年前連續3個強颱，把部份設施吹垮，他正想轉型突破，政府鼓勵青農務農，於是花了好幾百萬，重新搭設強固型設施種小黃瓜及番茄，他說，採用較新型的離地型栽培，用保麗龍當盆子，填充介質及土壤，架設自動滴溉設備，並自製光合菌補充養份，樹勢強壯結實纍纍。

其中玉女小番茄從元旦採收到現在，皮薄甜美好口味，全靠網路宅配就供不應求，尤其是炎熱的屏東，夏天長出美味蕃茄，也算是奇蹟，他說，全靠光合菌之賜。

農園相關科系畢業，有基本的農業背景，再加上父親的指導，年輕人願意在農村蹲點，一期番茄一期小黃瓜，準備推到超市，盼讓符合安全健康的農產，讓更多消費者享用。

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