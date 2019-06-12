反送中》港府暴力鎮壓 台灣逾百團體聯聲譴責

2019-06-12 19:32

〔記者吳柏軒／台北報導〕香港人民「反送中」行動在下午爆發流血衝突，港警出動水砲車、催淚彈等阻止民眾衝撞，但有港民無預警遭橡皮子彈擊中眼部流血，雙方緊張程度高升，在台港生與台灣大學生、個公民團體等緊急串聯，逾百團體同聲譴責港府暴力鎮壓，要求立即退回送中條例。

該聲明由「在台香港學生及畢業生逃犯條例關注組」發起，下午立即獲台灣島上逾百大專校院的學生各方團體同聲連署，共同譴責香港政府的暴力行為，要求立即退回違反人權與自由的逃犯條例修訂。

聲明指出，香港當局已成中國代理人，港府有北京撐腰，無視民意，「一國兩制」是包裹糖衣的毒藥，在中國國家領導人習近平眼中，中國跟香港只有「一國」，而中國法制也扭曲，不符國際標準，更可看出習對港的強硬態度。

聲明更批，港警今全副武裝攻擊示威民眾，以水砲車、胡椒噴霧、警棍、催淚彈，甚至是裝填布袋彈、橡皮彈的霰彈槍，對待手上只有雨傘的示威者，還稱只有頭盔、手套的示威者故意暴動，根本顛倒是非。

聲明譴責港警暴力，要求恪守警職，不得無故攻擊手無寸鐵的市民，也要恪守身為人的道德底線，不能亂棍毆打無武裝的示威者及記者等，最後呼籲港府克制自己行為，聽取民意，撤回修訂逃犯條例修訂，以香港為優先作出任何行政措施。

以下為發起與連署團體名稱

發起團體：在台香港學生及畢業生逃犯條例關注組

連署學生團體：國立臺灣大學學生會、國立臺灣大學學生代表大會、國立臺灣大學研究生協會、國立成功大學學生會、國立政治大學學生議會、國立臺灣師範大學學生會、國立臺灣海洋大學學生會、國立臺中教育大學學生會、國立東華大學學生會、輔仁大學學生會、高雄醫學大學學生會、真理大學學生會、國立臺東專科學校學生會、國立雲林科技大學學生會、國立臺東大學學生會、東海大學學生會、國立中興大學學生會、臺北市立大學學生會、中山醫學大學學生會、淡江大學學生會、東吳大學學生議會、國立屏東大學學生議會、國立屏東科技大學學生會、國立中山大學學生會、南華大學學生會、中國醫藥大學學生會、國立金門大學學生會、國立金門大學學生議會、臺北醫學大學學生會、國立臺北大學學生議會、長庚大學學生會、高雄醫學大學革命星火社、國立台灣大學濁水溪社、東華烏頭翁社、東華烏勇社、東吳跳馬社、東吳難容社、臺大意識報、臺大台語文社、國立臺灣大學女性研究社、北大議會改革連線、北大翻牆社、政大野火陣線、東吳跳馬社、台大濁水溪社、中山大學放狗社、臺大法律系學會、臺大社科院學生會、臺大文學院學生會、靜宜尋根樹、思潮刊物、政大學聲、北大尋寶社、國立暨南國際大學拾事社、國立中央大學綠聚人社、國立中央大學瑪潮關懷社、國立中央大學真善美社、中正大學公共事務研習社、台灣學論議題論壇、東吳大學政治系系學會、臺大哲學系學會、臺大歷史系學會、臺大社會系學會、朝陽科技大學傳播藝術系學會、全國中學學生權益研究會、成功高中班級代表聯席會、靜宜大學異同夢想社、臺中家商學生自治會

連署團體：台灣人權促進會、永社、青平台、台灣基督長老教會、經濟民主連合、監所關注小組、蜜蜂公民、臺灣自由圖博學聯、台灣教授協會、華人民主書院、台北市文山社區大學、好民文化行動協會、台灣勞工陣線、民間司法改革基金會、台灣聯合國協進會、鄭南榕基金會、陳文成基金會、西藏台灣人權連線、台灣廢除死刑推動聯盟、台灣制憲基金會、台灣非營利組織產業工會、民主維新協會、國會調查兵團、臺灣青年民主協會、中部共生青年組合、民間真相與和解促進會、獨立青年陣線、台灣共生青年協會、社團法人台灣親子共學教育促進會、小民參政歐巴桑聯盟、台灣原住民族政策協會、人權公約施行監督聯盟、台灣同志諮詢熱線會、西藏青年會台灣分會、臺灣公民幹細胞、公投護台灣聯盟、自由台灣黨、Formosa青年議會籌備處、北鳥：歌唱革命、島國前進、綠色逗陣、台灣無辜者行動聯盟、獨立媒體-草根青年發聲網、台灣聲援中國人權律師網絡、反迫遷連線、台北律師公會人權委員會、台灣國際醫學聯盟、綠色公民行動聯盟、蔡瑞月文化基金會、台灣性別平等教育協會、性別平等教育大平台、台灣自由選舉觀察協會、李明哲救援大隊、無國界記者組織

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