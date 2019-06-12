免費營養午餐排擠效應？ 宜蘭縣公車統一段次收費喊卡

2019-06-12 21:39

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣政府編列1500萬元預算，要將20條採取「里程收費」的原公路客運，比照市區公車改為「段次收費」，提供較優惠票價，預計7月上路，全案卻臨時喊卡。外界不禁聯想，是否因免費營養午餐政策，排擠到其他預算？縣府則說，原公路客運價差補貼應由中央買單，不應由縣府負擔，因此暫緩上路，與營養午餐預算無關。

宜蘭縣原有24條公路客運與30條市區公車路線，公路客運原為公路總局管轄；經縣府與公路總局協商，將20條無跨轄公路客運路線移撥給縣府，納入「市區公車」路線維管營運，去年10月1日上路。

但公路客運採「里程計價收費」，8公里內收23元；超過8公里，每多1公里加收2元，無任何票價優惠；至於市區公車採「段次收費」，每段距離約8至10公里，收費20元，並提供刷電子票證75折及學生5折優惠，優惠的價差由縣府每年編列3200萬元補貼業者。

公路客運票價高於市區公車，縣府去年接手後，決定改採「段次收費」，提供與市區公車相同票價優惠，鼓勵民眾搭乘；因此，除了原本預算，再增列1500萬元經費，要將價差補貼給公路客運業者。

這項計畫預訂7月上路，政策施行在即，縣政府卻臨時喊卡；外界聯想，是否受到全縣國中小學免費營養午餐政策，造成補貼公共運輸的經費受到挪用與排擠？免費營養午餐籌編1.22億元經費，縣府預算排擠效應是不是已開始發酵？

縣府秘書長林茂盛指出，去年確實有編預算要補貼公路客運，但如果真的實施，未來每一年都要由縣府補貼，公路客運路線原本就是由中央管轄路線，雖移撥給縣府營運，但票價補貼優惠，應該要由中來買單，不應該由縣府籌編預算，因此決定全案暫緩，待向中央爭取補助經費到位，再讓政策上路。

林茂盛強調，這個案子討論時，很單純就是認為應由中央補貼經費，並沒有考量為免費營養午餐找財源問題，且營養午餐預算全由中央統籌分配稅款支應，並沒有排擠到其他預算。

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