高手在民間！發現首例「秋行軍蟲」的無名英雄就是他

2019-06-12 17:03

〔記者簡惠茹／台北報導〕台灣第一例秋行軍蟲入侵確認，來自上周六飛牛牧場的一名張姓遊客，這位無名英雄一個細心的拍照確認舉動，挽救了可能造成台灣35億元損失的蟲害，在網路上掀起討論，網友紛紛感謝他。他說，案例確認不是他的功勞，而是從民間、媒體到政府的通力合作，希望能有更暢通的通報機制，讓大家一起阻止秋行軍蟲對台灣農業的衝擊。

張先生表示，秋行軍蟲在國際上早就已經是重大的蟲災，台灣一直被保護得很好，但其實秋行軍蟲在非洲已造成嚴重災害，雖然他是化學背景，但是對於蟲害防治很有興趣，所以一直在研究秋行軍蟲的資料，注意台灣會不會出現這樣的蟲很久了。

張先生說，端午連假的時候，他帶兒子從台中到苗栗飛牛牧場玩，飛牛牧場有一區養綿羊的，讓遊客可以近距離接觸互動，他花了100元買牧草，要讓兒子餵綿羊，結果牧草拿起來後，看到2到3隻蟲掉出來在地上蠕動，因為他自己研究秋行軍蟲照片很多次了，一看到掉出來的蟲身上4個點，還有Y型頭縫線，心裡馬上覺得不妙。

他擔心自己判斷錯誤，還先把照片傳給看過秋行軍蟲的學者確認，對方也確定外觀的確非常相似後，張先生馬上請牧場人員聯繫主管，他說，他隨即跟牧場人員說明，這是台灣目前嚴加戒備防範的蟲，請立刻通報牧場主管，務必越快越好，而且還要聯繫農業局或相關單位，請他們馬上來處理。

張先生也馬上打電話通報防檢局，他指出，可是當下可能是因為連假，防檢局的電話都沒有人接聽，他覺得不能放任蟲在這邊跑來跑去，所以想到媒體應該沒有休假，所以就聯繫自由時報，希望可以透過媒體的力量協助。

發現者張先生說，其實真的很不希望看到這隻蟲出現在台灣，但是既然確定了，接下來防檢局要更完善通報機制，例如建立24小時都很暢通的通報專線，讓民眾容易找到通報窗口，這次能發現台灣第一例秋行軍蟲，是經過許多人通力合作的結果，他自己只是剛好非常戲劇化的剛好看到。

相關影音

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法