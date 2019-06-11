農委會確認首例！中國秋行軍蟲 入侵苗栗飛牛牧場

2019-06-11

〔記者簡惠茹、張勳騰、江志雄、蔡宗勳／綜合報導〕中國秋行軍蟲襲台確認首例！本報日前接獲民眾爆料指出，在苗栗縣飛牛牧場發現疑似秋行軍蟲蟲體，防檢局昨天鑑定確認秋行軍蟲正式入侵台灣，宜蘭和嘉義也陸續通報疑似案例。農委會分析，秋行軍蟲可能隨西南氣流從中國飄來台灣，若全面入侵恐造成三十五億元農業損失。

若全面入侵 恐 造成35億農損

秋行軍蟲成蟲壽命大概八到九天，生命週期產卵最大量可能到兩千顆。農委會副主委黃金城表示，這種蟲恐比禽流感更麻煩，因為秋行軍蟲不耐寒，但台灣冬天不夠冷，若沒在第一時間除掉蟲害，可能變成嚴重蟲災。

秋行軍蟲原分布於美洲熱帶與亞熱帶地區，去年蔓延至亞洲的葉門、印度、孟加拉，今年傳至中國，五個月就蔓延十八個省份。儘管農委會五月就拉起防線、海陸戒備蟲害侵台，但上週六有民眾爆料苗栗飛牛牧場出現秋行軍蟲蹤跡，防檢局昨日經分子生物鑑定，確認是秋行軍蟲。而宜蘭頭城和嘉義義竹隨即也陸續通報疑似案例，結果預計今、明天出爐。

宜蘭、嘉義通報疑似案例

苗栗發現地主要是種植給牛羊吃的青割玉米，採有機栽培。農委會防檢局、苗栗縣政府、苗栗區農改場等單位人員，昨天下午一點調派怪手將受危害的五分地玉米田剷除，將田地深挖後，就地覆蓋一公尺。防檢局表示，剷除田地會給予補償，一分地三千元；檢驗採樣過程發現約十隻，剷地過程則只看到兩隻類似蟲體。現場已架設費洛蒙誘捕器，等三個月沒再捕捉到秋行軍蟲，該地才可恢復耕種。飛牛牧場人員說，會配合農委會等單位加強防疫工作。

苗栗農改場作物環境課人員指出，秋行軍蟲的習性，好以玉米田為寄主，喜吃四十五公分長的嫩植株。

至於宜蘭頭城一有機玉米田傳出蟲蟲危機，目前先噴灑有機製劑抑制，並暫停採收輸出。嘉義義竹一玉米田也疑遭秋行軍蟲入侵，農業處表示，將遵照中央指示，進行必要作為。

防檢局已設置五百個偵查點

防檢局長馮海東表示，防檢局已在台灣本島和離島重要寄主產區，以及各港口、機場設置五百個性費洛蒙偵查點，目前還沒有捕捉到成蟲。一旦發現秋行軍蟲，處理程序會依據植物防疫檢疫法劃定疫區，確定蟲的品系後會強制噴藥，不適合噴藥的或蟲已經鑽到作物中，就會剷除田地給予生產者補償。

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