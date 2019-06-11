學者呼籲全台警戒 落實田間巡查

2019-06-11

〔記者簡惠茹／台北報導〕苗栗飛牛牧場昨天鑑定結果出爐，確定發現國內首例秋行軍蟲。文化大學助理教授謝佳宏警告，全台灣都應加強警戒，及時通報。中興大學教授唐立正指出，秋行軍蟲屬於雜食性，冬天也可能在台灣繁殖，除了化學藥劑，也要考慮微生物防治。

文化大學森林暨自然保育學系助理教授謝佳宏表示，秋行軍蟲分為玉米品系和水稻品系，台灣苗栗飛牛牧場發現的秋行軍蟲經過分子生物鑑定後，屬於玉米品系。由於成蟲遷徙範圍很大，所以全台都要加以警戒，及時通報。

防檢局副局長鄒慧娟說明，由於詢問過該牧場，最近沒有從國外進口貨品，也沒有國外人員進出，加上使用的種子是本地的，種種原因研判，不是人為因素帶進台灣，而是透過西南氣流從中國飄來。

可考慮採用微生物防治

鄒慧娟指出，秋行軍蟲為國際間重要的農業害蟲，主要危害玉米、水稻、高粱、棉花、十字花科、葫蘆科、茄科等經濟作物。提醒民眾一旦發現，務必儘快通報。

中山大學生物科學系副教授顏聖紘也呼籲，無論是農民或是一般民眾種植玉米，不能把田地丟在一旁不管，如果發現疑似秋行軍蟲則要通報，各縣市政府更要落實巡查，配合中央措施。

唐立正分析，中國因為耕種面積大，噴灑農藥時，更換類型頻率較低，但是台灣農民通常田間管理比中國好，又是小農制種植，也會更換農藥，避免產生抗藥性，控制情況應該會比中國好。

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