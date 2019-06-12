聲明「要讓石虎活下去」 苗縣議會國民黨團：提告抹黑網友

2019-06-12 17:27

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣政府提出「苗栗縣石虎保育自治條例」草案，於苗栗縣議會以25反對票對9票支持退回，其中，國民黨籍議員全數投下反對票，引發各界撻伐，苗栗縣議會國民黨團今天發出聲明，強調並非反對石虎生存，而是認為法令不夠完備，「一定要讓石虎在苗栗活下去」，而對於部分網友的攻擊謾罵，也將蒐證提告。

苗栗縣議會本月4日審議「苗栗縣石虎保育自治條例」草案，經激烈討論後逕付表決，其中14席國民黨、11席無黨籍議員投下反對票，壓倒4席民進黨、2席時代力量、3席無黨籍支持議員，網友一面倒痛批苗栗縣消費石虎，更稱要抵制國民黨、給石虎留活路。

國民黨團今以「一定要讓石虎在苗栗活下去」為題發出聲明指出，法條內容只有賞、沒有罰，權利義務未臻完備，規範內容過於空洞，為避免將來一修再修、民眾無所適從，因此不予通過，希望能看到更健全、完善、創造多贏的「苗栗縣石虎保育自治條例」。

聲明中說，石虎棲地涵蓋苗栗、台中、彰化、南投等地，因此保育條例應由中央帶頭制定，地方協助分工保育，因地制宜加以補充或規範，未來若劃設保育區也須徵求地主同意或制定適當補償辦法。

國民黨強調，25席反對議員都堅決表示「一定要讓石虎在苗栗活下去」，但面對此次草案，就連9席支持議員也認為不夠健全，因此希望看到長治久安的辦法，創造生態保育與縣民多贏局面。

而面對外界抨擊，國民黨團強硬回應，有心人士刻意帶風向謀取政治利益，黨團將不隱忍，更點名臉書社團「吳濬彥沒有在裡面團隊」擅自使用國民黨議員頭像，P圖成「反對石虎活下去」字樣，認為與事實不符，涉及偽造文書、公然侮辱、誹謗等罪嫌，將委請律師提告。

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