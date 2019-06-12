發現秋行軍蟲的無名英雄！ 網揭台灣首例蟲害曝光內幕

2019-06-12 17:48

〔即時新聞／綜合報導〕已在中國18個省份肆虐的秋行軍蟲證實侵台，繼上週六首度在苗栗飛牛牧場被發現後，宜蘭、嘉義也現蹤，不過台灣能即時發現秋行軍蟲入侵，全仰賴一名無名英雄，有資深旅遊記者揭露這位無名英雄在飛牛牧場發現秋行軍蟲的過程。

資深旅遊記者陳志東今（12日）在臉書透露，飛牛牧場意外發現秋行軍蟲的內幕，上週六（8日），正值端午節連假期間，有一名遊客在接近中午時分來到飛牛牧場旁的玉米田，準備割玉米餵羊，赫然發現裡頭有一條蟲；陳志東表示，這名遊客相當專業，看到蟲後沒有尖叫離開，而是在仔細觀察並拍照後，立刻向飛牛牧場工作人員告知「可能是秋行軍蟲，要趕快通報」。

牧場工作人員開始檢查剩下的草束，而這名遊客也馬上去通報，下午3點多縣府與農業相關單位官員趕抵現場，飛牛牧場也緊急加派人手，眾人一起進玉米田裡找蟲跡，花了2個多小時，一共發現10多隻疑似秋行軍蟲的個體，將這些蟲送檢。

送驗結果一出爐，怪手立即開進玉米田把所有可能的危害就地掩埋，覆上烏肥，阻止災情擴大。

陳志東表示，這片發現秋行軍蟲的玉米田，是距離牧場大草原約2公里外，一片專門種給羊吃的無農藥園區裡，平時除了農夫不會有人靠近，若不是那位遊客眼尖在餵羊時看到蟲，也許到現在都還不知台灣已遭入侵。

由於當時事態緊急，這名專業的遊客究竟是誰，飛牛牧場在匆忙間沒有問清楚，陳志東強調，倘若不是他具備專業並積極通報、如果飛牛牧場警覺並加派人力、如果不是當天政府官員緊急銷假來抓蟲，沒有這「一連串的如果與幸運，一場大禍可能就此蔓延」。

陳志東強調，台灣若有幸避過這場蟲害，相關單位可以協尋這名通報的遊客，好好獎勵這位無名英雄，那些犧牲休假來抓蟲的官員也應該有所獎勵，因為現在的台灣，太需要這種正向力量了。

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