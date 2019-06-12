蘇貞昌下令：防秋行軍蟲若怠忽職守究責到底！

2019-06-12 17:24

〔記者李欣芳／台北報導〕中國秋行軍蟲飛過台灣海峽在苗栗、宜蘭與嘉義縣等地發現蹤跡，為防範秋行軍蟲為害台灣農作物，行政院今天首度召開跨部會的「秋行軍蟲防治會議」，緊急展開應變行動。主持會議的行政院長蘇貞昌會中強調，各部會絕對不能怠乎職守而釀成災情，他嚴格指示要求各部會務必上緊發條，要求各部會首長一定要督導所屬，如有任何人瀆職、疏忽而釀災，一定追究責任到底！

會中評估，秋行軍蟲在14到21天之內就會為長大為成蟲，因此，未來10到14天將是防止疫情情擴散的關鍵期。

行政院發言人谷辣斯‧尤達卡（Kolas Yotaka）會後轉述說，蘇院長今天下午召集政院副院長陳其邁、政院秘書長李孟諺、政務委員張景森、主計長朱澤民、農委會主委陳吉仲、退輔會主委邱國正、環保署長張子敬、教育部長潘文忠、內政部次長花敬群等各部會正副首長「秋行軍蟲防治會議」。

Kolas說，蘇院長昨天就講，秋行軍蟲防疫的挑戰比恐怕比非洲豬瘟防疫更加嚴峻，所以蘇院長今天即刻召集各部會，要求各部會絕對不能怠乎職守而釀成災情。

Kolas說，蘇院長會中裁示，首先，嚴格要求各部會務必上緊發條，要求各部會首長一定要督導所屬，如有任何人瀆職、疏忽而釀災，一定追究責任到底。其次，農委會務必在接獲通報縮短檢驗流程，快速確認通報案例是否為秋行軍蟲。

第3，她說，主計總處已備妥特別統籌分配款，當各地地方政府必須執行防疫而欠缺預算時，中央可在地方申請的隔天就預撥經費，蘇院長期許縣市與中央一起合作防疫。

Kolas表示，秋行軍蟲除已確認的苗栗、宜蘭、嘉義縣3例外，目前陸續在宜蘭、嘉義、台東、彰化、雲林，也都有接獲民眾通報疑似是秋行軍蟲，總共通報正在檢定的有7例。

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