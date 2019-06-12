蘇貞昌下令：防秋行軍蟲若怠忽職守究責到底！
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苗栗縣確認發現國內首例秋行軍蟲入侵，行政院長蘇貞昌（前排右二）11日親赴發現地點，要求「全力防疫」。（資料照，記者蔡政岷攝）

苗栗縣確認發現國內首例秋行軍蟲入侵，行政院長蘇貞昌（前排右二）11日親赴發現地點，要求「全力防疫」。（資料照，記者蔡政岷攝）

2019-06-12 17:24

〔記者李欣芳／台北報導〕中國秋行軍蟲飛過台灣海峽在苗栗、宜蘭與嘉義縣等地發現蹤跡，為防範秋行軍蟲為害台灣農作物，行政院今天首度召開跨部會的「秋行軍蟲防治會議」，緊急展開應變行動。主持會議的行政院長蘇貞昌會中強調，各部會絕對不能怠乎職守而釀成災情，他嚴格指示要求各部會務必上緊發條，要求各部會首長一定要督導所屬，如有任何人瀆職、疏忽而釀災，一定追究責任到底！

會中評估，秋行軍蟲在14到21天之內就會為長大為成蟲，因此，未來10到14天將是防止疫情情擴散的關鍵期。

行政院發言人谷辣斯‧尤達卡（Kolas Yotaka）會後轉述說，蘇院長今天下午召集政院副院長陳其邁、政院秘書長李孟諺、政務委員張景森、主計長朱澤民、農委會主委陳吉仲、退輔會主委邱國正、環保署長張子敬、教育部長潘文忠、內政部次長花敬群等各部會正副首長「秋行軍蟲防治會議」。

Kolas說，蘇院長昨天就講，秋行軍蟲防疫的挑戰比恐怕比非洲豬瘟防疫更加嚴峻，所以蘇院長今天即刻召集各部會，要求各部會絕對不能怠乎職守而釀成災情。

Kolas說，蘇院長會中裁示，首先，嚴格要求各部會務必上緊發條，要求各部會首長一定要督導所屬，如有任何人瀆職、疏忽而釀災，一定追究責任到底。其次，農委會務必在接獲通報縮短檢驗流程，快速確認通報案例是否為秋行軍蟲。

第3，她說，主計總處已備妥特別統籌分配款，當各地地方政府必須執行防疫而欠缺預算時，中央可在地方申請的隔天就預撥經費，蘇院長期許縣市與中央一起合作防疫。

Kolas表示，秋行軍蟲除已確認的苗栗、宜蘭、嘉義縣3例外，目前陸續在宜蘭、嘉義、台東、彰化、雲林，也都有接獲民眾通報疑似是秋行軍蟲，總共通報正在檢定的有7例。

  • 發現國內首例秋行軍蟲的張先生當時拍攝苗栗飛牛牧場內的秋行軍蟲照片。（讀者張先生提供）

    發現國內首例秋行軍蟲的張先生當時拍攝苗栗飛牛牧場內的秋行軍蟲照片。（讀者張先生提供）

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