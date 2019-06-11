苗縣驚見秋行軍蟲 蘇貞昌視察︰全力防疫

2019-06-11 16:01

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣通霄鎮一處牧場證實出現中國秋行軍蟲，由於秋行軍蟲可能造成農作重大危害，中央也不敢大意，行政院長蘇貞昌今天下午前往視察蟲緊急防疫辦理情形。蘇貞昌表示，將成立中央緊急應變小組，同樣要求地方縣市政府成立，全力防疫，若中央或地方單位有所疏忽，責任追究將毫不客氣。他並舉防治非洲豬瘟為例，幸好政府防疫成功，「否則端午節沒肉粽可吃」。

蘇貞昌指出，秋行軍蟲跟豬瘟不同，是「是用飛的」，而且玉米、稻穀什麼都吃，他除要求農委會多加宣導，從農政面防治，包括內政部轄內國家公園、學校、退輔會管理的農場等，都要全面防範。

另外，他責成農委會準備所有防災器材、藥劑等，準備必須充足，並隨時將訊息與地方政府聯繫。另外，地方政府監控小組也要隨時應變狀況。

至於可能受害地區，一旦有可疑發現，農委會便是時間應盡快縮短，並立刻撲滅、剷除秋行軍蟲，包括掩埋、灑藥等都要到位，不能馬虎，給農民和相關業者的補償一切從優、從速。

蘇貞昌說，秋行軍蟲周期短，一旦擴散，「那不得了」，從發現、檢驗、清除都要第一時間處理，並給予地方政府充足經費，若有地方或中央單位有所疏忽，「責任追究、毫不客氣」，「絕不能打折扣」。，並將訊息通知國人，請全民共同警覺、一起防治。

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