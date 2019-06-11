宜蘭玉米田疑中國秋行軍蟲肆虐 最快明確認

2019-06-11 11:28

［記者張議晨／宜蘭報導］苗栗飛牛牧場昨確定發現中國秋行軍蟲，宜蘭頭城某玉米田也有農友通報疑似秋行軍蟲肆虐，目前農委會花蓮農改場、頭城鎮農會及縣府農業處已採樣送驗，結果最快明天公布。

宜蘭縣政府農業處昨天接獲頭城福德坑溪旁的某青農通報，在其種植的0.6公頃玉米田中，發現疑似夜行軍蟲蹤影，且有多株玉米受害。

縣府農業處獲報後，昨夥同農委會人員前往採樣；縣府康立和受訪時指出，樣品已送農委會防檢局檢驗，最快明天可以確定結果。

康立和說，秋行軍蟲昨首度在苗栗飛牛牧場發現，頭城、嘉義則是同一時間通報疑似案例；秋行軍蟲類似斜紋夜盜蛾，兩者頭上都有斑點，若農友發現不明蟲害，應立即通報防疫所、農業處。

康立和說，秋行軍蟲分玉米品系和水稻品系，主要以十字花科、禾科作物為食，台灣發現案例檢測後為玉米品系；秋行軍蟲原生於熱帶和亞熱帶的美洲，一天可飛行約150公里，雖然案例尚未確認，但已在現場進行預防措施，如警戒、生物防治、誘蟲盒吊掛等。

秋行軍蟲與斜紋夜盜蟲都是雜食性昆蟲，對不同作物的氣味有不同偏好，母蟲喜歡在禾本科作物產卵，每次產卵數為100至200顆，幼蟲孵化後食取植物的葉子，甚至鑽進植物體裡面，讓其無法收成，之後老熟幼蟲再鑽入土壤中化蛹，成蟲羽化後又再進入產卵期。

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