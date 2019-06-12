工會要求公司發地勤津貼 長榮航空痛批「一批人馬，兩塊招牌」

2019-06-12 17:13

〔記者蕭玗欣／台北報導〕長榮航空空服員醞釀罷工行動，長榮航企業工會昨晚發表聲明，要求公司需在罷工時提供地勤支援津貼。長榮航空今天回應，痛批此次發動罷工投票的桃空職工和長榮航企工根本是同一群人，如今操弄「一批人馬，兩塊招牌」，左手扮黑臉，右手扮白臉的手法，令人難以理解，籲工會應思考罷工對旅客及地勤人員造成的不便，切勿模糊焦點。

長榮航空反擊，長榮航空企業工會（長榮航企工）理事長廖以勤，同時也身兼這次向長榮航空發動罷工投票的桃園市空服員職業工會（桃空職工）理事，而長榮航企工與桃空職工所登記地址相同、連絡人及電話相同，也曾多次使用桃空職工文號行文公司，且長榮企工高達8成的幹部也同時身兼桃空職工的主要幹部，是否在操弄「一批人馬，兩塊招牌」—左手扮黑臉，右手扮白臉的手法，實令人難以理解。

長榮航空指出，日前接獲員工反映，長榮航企工是選擇性篩選會員，導致公司多數地勤與員工無法加入成為會員，此外，長榮航企工也用「買一送一：加入桃空職工就『贈送』長榮企工會員資格」的行銷手法吸收會員。

長榮航空表示，對此有違常理的方式募集會員感到困惑，並質疑用此種方式所組成的工會是否能「代表」長榮航空全體員工。

長榮航空也表示，長榮航空是民營公司，必需自負盈虧，公司有責任誠實告知員工，未來如果罷工造成公司虧損，為維持公司正常營運所必須採取合法的因應措施。長榮航企工的發文才是「挑起空地對立」的原凶，希望長榮航企工不要顛倒是非，公司所有政策一直都是本於「所有員工一視同仁，一體適用」的精神。

長榮航空表示，相信員工在面臨任何挑戰，都會堅守崗位，遇有不可預期的突發事件，需要延長工時，公司一定會依法給予相關酬勞及休息時間，必要時也會給予獎勵措施。

長榮航空呼籲，長榮航企工主導幹部在關注出勤津貼之餘，更應回歸思考其以桃空職工身份發起罷工對公司地勤人員與旅客所可能造成的不便、負擔與壓力，才是問題的根本，切勿藉此糢糊焦點。

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