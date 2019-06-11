無視百萬港民 林鄭不撤案不下台

2019-06-11

「非常挑釁」 遊行結束後1小時宣布明天二讀

〔編譯魏國金／綜合報導〕一○三萬香港民眾九日以走上街頭表達反對港府修訂「逃犯條例」的堅定立場，儘管震撼國際，卻難以撼動香港特首林鄭月娥推動該案的決心。港府在遊行結束後發表聲明，表示該條例修訂草案仍將如期於十二日在立法會進行審議，林鄭十日更召開記者會重申不會撤案，也不會因此下台，並將依法追究九日深夜至十日凌晨涉嫌攻擊警方的示威者。她的發言激怒香港各界，網路湧現十二日發動罷市、罷工與罷課的串聯行動，主辦這場大遊行的「民間人權陣線（民陣）」則發動包圍立法會。

林鄭稱非北京意志 逾300團體支持修法

林鄭上午在律政司司長鄭若驊和保安局局長李家超陪同下，首度針對九日的反送中大遊行指出，遊行人數眾多，過程大致和平有序，顯示在「香港基本法」保障下，香港仍享有集會、新聞報導與人權的自由。她說，對於條例修訂，社會正反意見都有，她也收到三百多個團體支持修例，而不論該案在立法會審議期間或修訂通過後，她都會繼續解說工作以釋眾疑。她重申，修例並非北京意志，她未接獲任何指示，「甚至沒見過中聯辦（北京政府駐港聯絡辦公室）官員」。

民陣召集人岑子杰與立法會議員毛孟靜批評，港府在遊行結束後一小時就宣布如期恢復條例二讀，「非常挑釁」，林鄭「真的把香港推到懸崖邊緣」。立法會議員朱凱迪表示，逾百萬港人遊行是前所未有的場面，若是正常政府，早已「鞠躬下台」了。他強調，單次遊行無法改變政府時，應該「要有持續強大的集結」。教育界立法會議員葉建源抨擊，「一○三萬人的遊行仍能置若罔聞，這個政府還有什麼不可以做？」

「背水一戰」 逾百商家表態罷市

香港家長聯盟十日譴責港府漠視民意，呼籲十二日響應罷課，部分大專院校也正商議發動聯合罷課。逾百家商家表態將發動罷市，客貨車叫車平台「CALL4VAN」透過「臉書」宣布，十二日起「停止運作，並呼籲各商戶及員工罷市」。香港藝術家工會網呼籲全港藝術家罷工，因為十二日將是「背水一戰」，「政府一日不撤案，藝術家一日未得安寧」。

工黨立法會議員張超雄表示，將與社工界商討別發動罷工。岑子杰批評林鄭在測試港人可以為自己的家「付出多少、犧牲多少」，民陣將在立法會會期天天包圍立法會，直到會議結束。

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