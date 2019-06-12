臥底揭發真相 美國酪農場驚爆動物遭暴力虐待

2019-06-12 15:36

〔影音新聞／綜合報導〕美國酪農場Fair Oaks Farms是中西部首屈一指的觀光農場，吸引許多家庭和學校造訪，但是6月4日非營利動保組織「動物救援任務（Animal Recovery Mission，簡稱ARM）」發佈了一段在該農場的臥底影片，揭露內部醜陋的一面。

影片中可以看到員工如何粗魯對待出生不久的小牛，像是捶打、強迫灌食和讓牛隻處在酷熱的環境，更放任牛隻不願進食而活活餓死。

Fair Oaks Farms還曾欺騙消費者，公開表示他們與小牛肉市場毫無瓜葛，但實際上小公牛會被送去給小牛肉飼養場Midwest Veal，並把牛隻關在極為狹窄的夾欄中等待宰殺。

據官方說明，每位新進員工都得接受動物照顧的員工教育，但ARM表示根本沒這回事，而且還有員工竟會在工作時施用毒品，甚至種植大麻。

Fair Oaks Farms的創始者和負責人Mike McCloskey看到臥底影片後馬上做出回應，他表示施暴的四名員工，有三名早已因內部舉報，在數個月之前被解職，第四名員工也在影片播出後被裁員，他向大眾做出承諾，像是重新檢視員工教育計劃、裝設監視器、增加動保組織不定期審查的次數、聘用一名促進動物福祉員工專門巡視農場等措施，也保證不會把小公牛送去小牛肉飼養場，但他表示農場並無種植大麻，影片中的大麻是當地野生的。

事實上，ARM幾個月前早就提醒農場將會進行臥底調查，但反而遭到負責人拍影片抨擊臥底人員只是在曲解他們做事的方式。

ARM還在影片中提到，可口可樂旗下的乳製品公司fairlife使用的乳品來自於Fair Oaks Farms，他們要求可口可樂為此負責，也呼籲民眾抵制可口可樂旗下的乳製品，fairlife已經回應將暫停採購該農場的產品，並重申對動物虐待零容忍的政策。

這次的調查顯示了Fair Oak Farms內部存在極大的管理問題，但過去他們在不定期的外部稽核都能安然通過，讓人好奇稽核制度究竟出了什麼漏洞，ARM認為只有讓農場關門，才能避免動物繼續遭虐。

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