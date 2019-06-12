南投蟲害肆虐「母女樹」300多歲老樟樹出現20多處樹洞傷勢

2019-06-12 12:55

〔記者謝介裕／南投報導〕小小螻蟻不但可撼動大樹，更可能危及珍貴老樹性命，南投市鳳山里觀光熱點「母女樹」中，樹齡約300多年的老樟樹，目前即面臨存亡之秋，福田樹木保育基金會接獲地方民眾陳情、會勘後，發現老樹深受白蟻等蟲害之苦，且從樹根到枝幹造成的腐朽樹洞，多達20餘處，打算以2週的時間，為老樹進行修整枯斷枝、棲地改善等工作，以利老樹早日起死回生。

沿著139線來到南投與彰化交界的八卦山台鳳山里，便可看到1棵高聳參天的大樹，身旁則還有1棵小樹，宛若媽媽在呵護自己的兒女，任憑風吹雨打也要張開雙臂保護的模樣，即是「母女樹」景點，每逢星期假日總吸引絡繹不絕的攬勝人潮，對地方而言，更具有觀光指標的意義。

福田樹木保育基金會執行長邱慧珠說，「母女樹」中的母樹即是南投縣政府列管編號6號的珍貴老樟樹，樹齡有300多年，樹高約25公尺、樹胸徑達2.8公尺，須要5、6人才能環抱，因日據時期以種植樟樹為主，所以舊稱「樟普寮」，之後因大量開發土地，導致樟樹幾乎被砍伐殆盡，更凸顯這棵老樟樹的珍貴。

目前老樟的樹幹、樹根有蟲害入侵現象，樹冠枝條已出現枯死枝條，且因木材腐朽菌感染導致多處樹洞造成中空，福田樹醫團隊將進場為老樹進行修剪不良枝，並同時保留良好的樹型；生育地將以機器輔助鬆土，增加排水及透氣，避免樹木根系長期因土壤夯實，造成生長不良引起樹勢衰敗，同時將腐朽部清除處理後，再進行碳化及殺菌，共為挽救老樹生機盡分心力。

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