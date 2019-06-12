夏至藝術節跨雲嘉嘉南 50場表演22日啟動

2019-06-12 11:43

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市、台南市、嘉義縣及雲林縣共同舉辦的2019夏至藝術節，6月22日到10月19日舉行，今年以「開幕活動」、「藝術交陪」、「移動劇場」、「藝劇團」、「藝間店」、「藝工隊」等六大主題，共演出50場節目，其中最受歡迎火車「移動劇場」，雖7月才開演，車票已經秒殺賣光。

記者會今天在嘉義市文化局音樂廳舉行，文化部藝術發展司長張惠君表示，4縣市一同舉辦夏至藝術節，今年邁入第4年，4個縣市長能打破行政區、 共同舉辦，每年都讓觀眾充滿期待「夏至藝術節又來了，好棒」，且透過中型劇場活動，更深入民眾的生活、讓文化紮根。

嘉義市長黃敏惠說，嘉義市「藝間店」就有9檔節目在特色店家演出，包括7月7日下午3點愛木村觀光工廠「大日樂集-幻木謠2」、7月14日下午2點半的嘉義市史蹟資料館昭和十八有「綻樂室內樂集-悠閒夏日」演出，及8月25日下午2點半在黑膠庫坊x造咖工坊舉行「臺南樂集-絲竹夏午茶」。

台南市文化局長葉澤山說，3年來4縣市初步調查，「藝間店」的觀眾有53%來自外縣市、劇場的觀眾有32%是外縣市，達到藝術人口流動的成果。

市文化局表演藝術科長蔡志賢說，開幕節目由樹洞小劇場演出「時空英雄：諸羅山傳奇」，22、23日下午3點到5點在檜意森活村登場，另還有親子闖關活動，民眾免費參加。

活動詳洽臉書粉絲專頁「雲嘉嘉營劇場連線」，或電05-2788225轉307洽詢。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法