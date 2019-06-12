桃園航空城評點調高 拆遷補償增至270億元

2019-06-12 11:32

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市長鄭文燦今天主持市政會議時宣布，實施多年的都市計畫拆遷補償評點由原來的10.6元桃高為12.1元，調幅達14.1％，包含航空城、中壢體育園區等區段徵收都市計畫都適用新評點，其中航空城蛋白區一期拆遷補償費用將由230億元調高至270億元。

據悉，大園籍議員游吾和、徐其萬認為評點調整是依照物價指數、建造成本等進行調整，桃園長期以來都沒有調整，評點值只有10.6元，反觀鄰近的新北已經調至14.8元，建議比照新北；但新北市明訂88年以後的違建不賠償，桃園航空城則是去年3月29日（內政部都委會通過航空城都市計畫）之後違建才不賠償，導致航空城內清查的1萬550間房屋，違建竟然超過6成，即使提高評點，好處還是給違建拿走。

市長鄭文燦表示，調高評點是要給合法屋主更多補償，但也要考量市府財政能力，另外，航空城有蛋黃、蛋白區，蛋黃區由交通部民航局負責，因此調高評點也要和民航局協商，若評點由原來的10.6元桃高為12.1元，整個拆遷補償會增加約85億元，其中市府負責的蛋白區一期約增加40億元、蛋黃區則增加45億元。

房屋拆遷補償查估，是根據市府訂定的評點記點方式，計算出拆遷物的評點，然後乘以評點值，評點的方式非常仔細，各項建築物主要構造體包含柱、梁、牆壁、樓版、屋架、基礎、樓梯、給水系統、排水系統、供電系統、各種不同建材房子都有不同評點基準，以獨立RC大樓為例，每平方公尺可達1068點，簡陋磚造房子最少也有400點，另外農作物、工廠都有評點方式。

若房子的坪點以40萬計算，每評點值10.6元計算，可領取424萬元，若調整為12.1元計算，可領取484萬元，較原來增加14.1％。

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