06/12 各報重點新聞一覽

2019-06-12 06:42

自由時報

香港反送中 夜圍立法會

香港政府無視九日一○三萬人上街反對修訂「逃犯條例」，堅持在十二日將法案交付立法會二讀辯論，預定廿日表決，引爆全港民怨沸騰、國際嚴重關切。泛民主派組織「民間人權陣線」（民陣）號召十二日起包圍立法會，直至特首林鄭月娥撤回該案。大批民眾十一日晚間便冒雨聚集在立法會旁的公民廣場，港府調派五千名警力應對，十一日晚間八時起全面配槍執勤，甚至搜查車輛及地鐵乘客。在此同時，民間發起的罷工、罷市、罷課行動也如火如荼，還有藝文界人士及學者計畫絕食！

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違規當律師 法官何宇宸送監院

法官評鑑委員會上月認定桃園地院法官何宇宸不當取供，以其承認錯誤、過去無懲戒紀錄，認為無彈劾必要，僅移送司法院人事審議委員會審議，但人審會十一日討論後大翻盤，追加認定何宇宸另有擔任配偶訴訟代理人的違失，已明顯違反「法官倫理規範」，決議移送監察院調查。

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睡覺不關燈 體重恐會增加

也許睡覺時關電視、關燈是最簡單的減重妙方。美國一份平均追蹤長達五．七年的研究發現，開著電視或電燈入睡的女性，增重五公斤以上的機率達十七％，變得過重的機率達二十二％，成為肥胖者的機率為二十三％，而且「光線越亮，關聯越強」。

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蘋果日報

蔡英文大逆轉 首度超越賴清德 領先2.4百分點

民進黨總統黨內初選民調即將公布，蔡英文上演逆轉秀！今年3月賴清德投入初選後，蔡、賴激烈對戰，但不僅蔡賴互比民調蔡沒贏過，對決韓國瑜也輸，與韓國瑜加上柯文哲的三腳督之戰，更被第1名的韓甩開近10個百分點。《蘋果》依據民進黨初選規範以巿話、手機各五成，並納入韓國瑜、柯文哲進行民調分析。最新結果顯示，蔡對決賴、韓都贏，三腳督也領先賴2.4個百分點，全面領先。

包圍 民陣籲抗爭至下周四 惡法今二讀 民意大反撲 號召市民挺進立法會

罷工、罷市、罷課就在今朝！香港政府強推《逃犯條例》修訂草案，今天在立法會恢復二讀辯論，香港民主人權陣線號召群眾今上午10時包圍立法會，另有工商業者、學校配合發起抵制行動，一場民意大反撲蓄勢待發。香港特首林鄭月娥昨語帶恫嚇表示，「大家都應該知道，違反法律是有後果的。」面對即將遍地開花的抗爭，港警已調動逾5000警力待命護衛立法會大樓、政府總部及周邊地區。

聯合報

淡水連續爆發群眾鬥毆 侯友宜怒拔分局長

端午節連假期間，新北市淡水區連續數日爆發群眾打架衝突，甚至傳出幫會分子無視員警在場，衝進宮廟打人，朝警方扔酒瓶挑釁。新北市長侯友宜大為震怒，昨天除親自衝入市警局主管會議，飆罵「不會強力執法就不要當分局長！」下午更宣布撤換淡水警分局長陳良德，調回內勤。

司機過勞？ 阿羅哈3死車禍 勞檢3大違規

阿羅哈客運十日深夜在國一彰化路段翻覆，造成三死十一人輕重傷。勞動部昨表示，初步稽查發現，肇事郭姓司機端午連假從六月四日到十日連續上班七天，其中六日工時也違反規定、長達十二小時四十分，六、七日的輪班間隔還少於法定十一小時。

中國時報

郭8點全遭否決

國民黨中央昨舉行總統初選參選同志座談會，鴻海董事長郭台銘親自出席，力爭初選民調能夠納入手機民調，並採取百分之百的對比式民調。但因會議採「共識決」，最後郭台銘的建議全數遭到否決，仍維持中常會5月15日通過的提名作業要點版本。

北市蟻居房遽增 月租上萬元

台北市社會新鮮人租屋壓力爆表！畢業季節來臨，初步出校門的年輕人面對年年高漲的租金，恐尚未工作就先被高租金所擊倒!依房屋比價平台統計，在天龍國市中心租用10坪套房租金逼近新鮮人月薪7成，為符合這族群消費力，「蟻居房」供給逐年攀升，目前較去年待租量成長35％，北市租屋市場有開始「蟻居化」趨勢。

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