睡覺不關燈 體重恐會增加

2019-06-12

〔編譯魏國金／綜合報導〕也許睡覺時關電視、關燈是最簡單的減重妙方。美國一份平均追蹤長達五．七年的研究發現，開著電視或電燈入睡的女性，增重五公斤以上的機率達十七％，變得過重的機率達二十二％，成為肥胖者的機率為二十三％，而且「光線越亮，關聯越強」。

美追蹤發現 光線越亮關聯越強

這份十日刊登在「美國醫學會內科醫學期刊」（JAMA Internal Medicine）的研究，是針對近四萬四千名三十五歲至七十四歲美國婦女的資料進行分析所致。這些資料來自二○○三年至○九年間一份全國性研究計畫，內容包括參與者的睡眠習慣及其身體質量指數（ＢＭＩ），她們必須報告夜晚入睡時人造光源，比如包括小夜燈、電子鐘、街燈、室內燈與電視等的暴露程度。

該研究最重要的發現是，女性在人造光的環境下入睡恐增加體重，即使對睡眠長度、飲食與身體活動等因素進行研究調整，兩者關聯性仍很強。該研究寫道：「減少肥胖的公衛策略或應針對降低睡眠時夜間人造光的干預措施進行考量。」

開電視、小夜燈、街燈 都有影響

研究第一作者、北卡羅萊納州國家環境衛生研究所（NIEHS）資深研究員桑德勒（Dale Sandler）指出，美國肥胖氾濫，民眾又難少吃多動，「但如果這些研究成果是真實且可被複製，那麼睡覺時關燈就是非常簡單的公衛資訊」。

研究發現開著燈或電視入睡的女性，ＢＭＩ值恐較沒有暴露人造光者增加至少十％，其肥胖與過重的風險也較高。肥胖是指體脂太高，過重指體重太重，兩者都與ＢＭＩ有關，不過「肥胖」通常指ＢＭＩ超高，高過三十，正常則為十八．五至二十四．九之間。桑德勒說：「光線越亮，關聯越強。」

研究人員推測，人造光或許抑制褪黑激素的產生，進而干擾生理時鐘與飲食模式，此外，這些光線可能成為「慢性壓力源」，干擾了在控制食物攝取上具有重要功能的醣皮質素等壓力荷爾蒙的分泌，或引發另一種可直接影響新陳代謝的機制運作，造成體重增加。桑德勒強調，該研究有侷限性，包括僅能呈現相關性而非因果關係，需要更多研究才能判定在人造光線下入睡是否真的將導致體重增加。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法