浮潛客重踩海龜 保育人士盼重懲「殺雞儆猴」

2019-06-11 23:22

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東小琉球海域水族遭褻玩事件層出不窮，終於有「現行犯」被逮，而且是觸犯《野生動物保育法》，違者可處1年以下有期徒刑、拘役或併科6萬以上30萬以下罰金，若導致野生動物死亡者刑責更重。不堪其擾的當地人呼籲公部門及法院能重懲，「殺雞儆猴」。

屏東小琉球昨天下午有浮潛客疑似摸不到海龜，見笑轉生氣，竟用腳重踩踏海龜背甲，讓原本悠游的綠蠵龜嚇了好大一跳，趕緊游走；而這群浮潛客面對海巡人員的盤問時，竟還裝傻「沒有啊」、「沒碰到」，甚至瞎扯「牠游過去我旁邊我趕快跑」；但沒想到惡行被旁邊一名正在拍攝水底生態的居民全都錄了下來，影片攤在楊姓男子及其朋友面前，才讓這群浮潛客閉嘴。

這起案件是小琉球首件滋擾海龜逮捕的「現行犯」，海巡人員在這群浮潛客還沒換水母衣前，就火速在小琉球衛生所前找到楊姓嫌疑人。海巡人員說，獲報後動員追查，先到花瓶岩區域調閱民居監視器鎖定特定人士，比對住宿地點及機車、服飾等特徵，再經另名居民通報有類似服飾遊客，果然在衛生所前發現這群外地潛客。

上個月初小琉球就驚傳有遊客持彈力魚叉射死「自然人文生態景觀區」內的海龜，端午連假又有不肖女潛客竟在活珊瑚上刻上「趙云」兩字，暑假還沒到，就已經發生各種劣行，成為海中生物的巨大威脅。

小琉球早年有「天然水族館」之稱，但資源逐漸耗竭，經過3海里內禁刺網後，海生物開始增加，但伴隨而來的人為影響，環境承載是否足夠每天數以萬計的踩踏，引發鄉民擔憂。長期關注當地觀光環境的劉姓民眾就說，遊客脫序事件近年頻傳，不但沒有減緩跡象，還有越來越誇張的趨勢，小琉球要發展觀光，勢必要以永續的角度來經營，但不肖者卻一再破壞小琉球環境，這次逮到現行犯，只能說是當地公民意識有了防範，因此能迅速反應。

侵擾海龜的現行犯遭到函送，可說是全國聞所未聞的刑事案件，保守而言至少也是屏東縣首宗，長期關注小琉球水下生態並參與淨灘、淨海的潛客阿峰說，這件事是首宗案件，檢察官如何起訴、法院如何判定，對未來相關案件走向的影響動見觀瞻，希望法院能重懲，以儆效尤，杜絕這種毫無生態常識的行為。

相關新聞連結：

浮潛客重踩海龜畫面曝光！小琉球首例現行犯送辦

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法