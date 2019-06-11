浮潛客重踩海龜畫面曝光！小琉球首例現行犯送辦

2019-06-11 12:38

［記者陳彥廷／屏東報導］屏東小琉球海龜遭騷擾事件層出不窮，公部門昨天接獲居民檢舉，成功逮獲首起現行犯，據了解，該名男子疑似因為摸不到海龜，最後竟然用腳重踩海龜，當海巡人員前往攔查時，該群浮潛客竟還狡辯「沒摸到」，直到他重踩海龜的影片曝光，這才讓他百口莫辯，當場坦承犯行，也成為騷擾海龜現行犯被逮的首例。

這起案件發生在昨天下午2時許，一名居民氣急敗壞進入小琉球安檢所說，「用腳踩實在太誇張！」他指稱前往小琉球花瓶岩附近海域浮潛拍攝海底生態時，意外拍攝到一名男性浮潛遊客出手撥弄騷擾海龜，甚至有用腳踩踏的舉動，絲毫不尊重的態度令人生氣，希望能夠揪出影片中的人，小琉球安檢所所長陳雅澤立即動員所內人員全力追查。

小琉球安檢所人員獲報，前往花瓶岩區域調閱民居監視器後鎖定特定人士，於小琉球衛生所前發現該群潛客的蹤跡並上前詢問，該名男子的女性友人先是護短「沒有啊」，該男子友人還指稱「沒有啊，沒碰到」、還說「牠游過去我趕快跑」，接著又說浪打來等語，直到海巡人員拿出側錄影片，這才讓該群浮潛客百口莫辯，隨即將其帶回實施筆錄訊問。

海巡署第五岸巡隊副隊長劉政得表示，經協請國立台灣海洋大學海洋生物研究所教授程一駿，判定影片中的海龜屬保育類綠蠵龜。經偵訊後，將該名男子依違反野生動物保育法第18條函送屏東地方檢察署偵辦。

「違者可處1年以下有期徒刑、拘役或併科6萬以上30萬以下罰金」，第五岸巡隊則指出，小琉球當地居民對海龜保育意識十分重視，呼籲前來遊玩的民眾，接觸野生動物應把握「不接觸、不干擾、不餵食」的三不原則，依據野生動物保育法第18條規定，不得騷擾、虐待、獵捕、宰殺，違者可處1年以下有期徒刑、拘役或併科6萬以上30萬以下罰金；因而導致野生動物死亡者，可處2年以下有期徒刑、拘役或併科10萬元以上50萬元以下罰金；民眾如有發現疑似非法騷擾海洋野生動物情形，可撥打海巡署「118」專線進行檢舉，以共同守護台灣珍貴的海洋野生動物。

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