抓包！阿羅哈國道3死13傷 肇事駕駛6/6駕車超過12小時

2019-06-11 17:11

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕阿羅哈客運昨天（10日）有車輛衝出國道邊坡，釀3死13傷，交通部公路總局高雄市區監理所今天早上赴阿羅哈客運稽查，高市所運管科長鄭棍泉說，雖然昨天與前日駕駛的駕車時間與休息時間，都符合汽車運輸業管理規則規定，不過，查車輛大餅（行車紀錄器）時，發現郭姓駕駛6月6日當天有駕車超過12小時違規情況，已依法對阿羅哈客運開罰9000元。另外，目前也再調查死傷事故是否可歸責於阿羅哈客運管理、監督，不過須待警方初步竟查結果出爐後，綜整各原因後才會做出判定。

長途客運只要遇到塞車，就很容易會超時，日前阿羅哈客運已著手研擬雙駕駛等改進措施，高市所指出，阿羅哈客運從去年7月至今年6月，因駕駛駕車時間超時及中間休息時間不足，共被開罰15件，這個件數在有經營長途國道客運業者當中並不算高。

今天赴阿羅哈停車場、保養廠做進行安全查核，將駕駛員教育訓練、車輛保養再徹底檢查一遍，高市所說，車輛保養、駕駛管理方面，目前回傳資料都未有問題；不過有發現一起6月6日駕駛超時駕車的情況，已依運管規則及公路法開罰9000元。

至於事故的發生，阿羅哈客運是否有未善盡管理責任，高市所強調，將要等待警方針對事故原因做初步判決出來，再請阿羅哈客運做意見陳述後，經過綜整後才會決定；阿羅哈客運以往的管理制度都算良善，現在情況尚未釐清就要以未善盡管理責任去懲處，對業者來說也是不可承受之重。

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