阿羅哈翻車司機精神不濟？ 乘客：輪胎一直壓到貓眼

2019-06-11 07:36

〔即時新聞／綜合報導〕國道1號南下206公里彰化戰備道昨晚10點發生重大車禍，1輛阿羅哈客運行經該路段時突然失控衝出邊坡直墜平面道路，造成3名乘客傷重不治，另有13人輕重傷。有車上乘客指出，事發前就察覺司機把車子偏向路肩，輪胎不斷壓到貓眼，懷疑司機精神不濟。公路總局今凌晨則指，肇事的郭姓司機開車時間達9小時，今將前往阿羅哈客運全面安檢。

公路總局：駕駛行車達9小時

阿羅哈客運一輛從台北出發南下高雄的遊覽車於10日晚間發生重大車禍，該輛客運行經南下206公里彰化戰備道路段時，突然失控衝出邊坡並直墜彰化縣秀水鄉安南巷平面道路，車體嚴重扭曲變形，車上包括司機在內共有16人分別受到輕重傷，事發後郭姓司機及部分乘客爬出車外，經送醫後目前仍有3人傷重不治。

公路總局11日凌晨發布新聞稿，指肇事的郭姓司機自10日至事故發生時，開車時間達9小時，前1日（6月9日）駕駛時間為4小時16分，該2日間休息超過10小時以上，公路總局已要求阿羅哈客運公司妥善處理相關傷亡後續理賠照顧，今日也將前往阿羅哈客運進行全面安檢。

雖然第一時間郭姓駕駛透露，是為了閃掉落物才引發事故。但據《聯合報》報導指出，當時在車上坐在最後一排中間位子的王姓男子指出，雖然一路上很想睡覺但不敢睡，因為事發前司機就曾把車子偏向路肩，輪胎不斷壓到貓眼（嵌於道路上的反光設施），感覺就「像在坐雲霄飛車一樣。」另一名坐在前排五號座位的陳姓女子則指，原本在車上睡覺，醒來時已發生事故，當下她問司機為何出事？司機則坦承有點精神不濟。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法