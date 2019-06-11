司機連續出勤超過6天 勞檢查出阿羅哈3大缺失

2019-06-11 12:44

〔記者黃良傑／高雄報導〕阿羅哈客運昨晚於國道1號戰備道翻覆，造成3死13人輕重傷，高市勞工局今早派人前往該客運公司勞檢，調查肇事的郭姓司機工作、休息時間，查他最近一星期之出勤資料，初步發現客運公司疑涉有違反3項勞基法，包括使勞工連續出勤超過6天，未使勞工至少有連續11小時之休息，使勞工1日連續出勤時間超過12小時等，最重可處罰300萬元。

勞工局今天中午稽核出車、派車、工時、班表等資料，針對阿羅哈客運公司高速公路翻車案，追查郭姓司機最近一星期之出勤資料，初步發現公司疑涉有違反下列規定之情形：

1、使勞工連續出勤超過6天，未依規定給予勞工每7天至少有2日之休息，1日為例假，1日為休息日。（勞基法36條）

2、輪班勞工更換班次時，未使勞工至少有連續11小時之休息。（勞基法34條）

3、使勞工1日連續出勤時間超過12小時。（勞基法32條第2項）。

以上事項，勞工局將依行政程序查察裁處，如違反勞基法上述三條規定，每條最高可分別裁罰新台幣100萬元之罰鍰。

阿羅哈客運昨晚9時50分於高速公路國道一號彰化花壇戰備道南下路段，車子失控翻覆邊坡，滾至下方道路，車體嚴重扭曲、變形，駕駛與乘客16人漏夜被救出送醫，目前已造成3死、13傷，肇事駕駛郭男稱閃避物品失控，但有乘客和家屬懷疑他疲勞駕駛，甚至行駛間疑似打瞌睡。

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