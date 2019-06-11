慎防劇烈天氣！ 南投以北7縣市大雷雨即時訊息

2019-06-11 09:32

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局今天上午8時57分針對桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣及南投縣等7縣市發布大雷雨即時訊息，持續時間至上午10時30分，外出民眾應注意安全。

氣象局在「雷雨編號0039」即時訊息中指出，旺盛發展的對流常伴隨打雷、閃電與劇烈降雨，並可能出現較強陣風甚或伴隨冰雹發生，若發生於溪流河川上游易於下游出現溪（河）水暴漲，排水不良區域則易發生淹（積）水現象，強大雨勢威脅各項戶外活動並將造成能見度欠佳影響行車安全，山區易發生坍方、落石、土石流。

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