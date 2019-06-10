強勢來襲！典型梅雨狂炸全台到週五

2019-06-10 21:41

〔即時新聞／綜合報導〕明（10）天梅雨鋒面報到，中央氣象局警告，這波鋒面結構完整，加上西南氣流影響，容易出現短時強降雨、雷擊、強陣風等較劇烈的天氣現象，提醒大家隨時留意天氣訊息；天氣風險公司表示，這波鋒面預計影響到週五，要到周末才會慢慢轉為穩定天氣。

《中央氣象局》預報，明（11）日清晨到上午，北臺灣有波強降雨，隨後中南部有機會下短時強降雨。明天全台都是陣雨或雷雨天氣，並有普遍性的大雨或豪雨，西半部地區則有局部豪雨以上等級的降雨機率。

天氣風險公司指出，這次的梅雨鋒面非常典型，在西南氣流加持下，帶來大量暖濕空氣，並在台灣附近滯留多天，累積的降雨不會輸給颱風，是很危險的致災性天氣。這波鋒面預計影響台灣到週五，等週末鋒面南移到巴士海峽後，除了南部、東部還有短暫陣雨外，其他地區天氣將轉趨穩定。

氣象局也提醒，東南部（含綠島、蘭嶼）及恆春半島沿海明天有較強陣風，東南部則有焚風發生機率；另外，金門、馬祖容易有局部霧或低雲，影響能見度，請民眾多加注意。

溫度方面，北部是25至27度、中部24至30度、南部25至32度、東部25至32度；連江縣23至25度、金門縣26至29度、澎湖縣27至31度。

紫外線方面，台東、高屏、澎湖達「過量級」；宜花、嘉義、台南、連江、金門達「高量級」；其他地區為「中量級」。

空氣品質方面，由於全台有較強降雨機會，容易洗除汙染物，各地預計是「良好」等級，但實際狀況仍受降雨時間和強度影響。

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