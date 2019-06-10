梅雨鋒面週二到！ 這些水庫已接近滿水位 提前放水

2019-06-10 20:16

〔即時新聞／綜合報導〕梅雨鋒面明（11）日報到，但多數水庫今（10）日已接近滿水位，臉書專頁《台灣颱風論壇｜天氣特急》製圖說明各水庫蓄水狀況，提醒民眾留意「調節性放水」消息。

該粉專指出，在梅雨來臨前，許多水庫接近滿水位，北部多數水庫水位更高於90%。桃園石門水庫和幾個南部主要水庫已提前展開水量調節作業，請民眾多加注意。

據圖，北部各水庫蓄水量分別為：基隆新山水庫達95.7%、雙北翡翠水庫74.7%、雙北桃竹石門水庫99.4%、新竹寶山水庫96.4%、新竹寶山第二水庫100%、竹苗的永和山水庫96.6%、苗栗明德水庫90.8%。

中部方面，苗栗、台中的鯉魚潭水庫100%、台中德基水庫80.4%、台中石岡壩水庫27.1%、南投日月潭水庫98%、南投霧社水庫78.9%、雲彰嘉湖山水庫79%。

南部方面，嘉義仁義潭水庫95.6%、嘉義蘭潭水庫87.9%、台南白河水庫14%、嘉南曾文水庫41.6%、台南烏山頭水庫83.2%、台南高雄南化水庫77.3%、高雄阿公店水庫5.5%。

高雄阿公店水庫蓄水僅5.5%，引起網友們疑惑，表示怎麼「就這麼點喔」，有網友出面補充，阿公店水庫6到9月固定不蓄水，減少淤積、順便清淤。據本報去年報導，南區水資源局表示，阿公店水庫主要功能是防洪，每年6月1日至9月10日汛期期間，會以較低水位進行空庫防淤操作，增加防洪空間、提高排砂效能。

若要查詢最新水庫蓄水資訊，可至經濟部水利署防災資訊網查詢。

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