滯留鋒面明挾西南氣流襲台 氣象局比照颱風啟動預報作業

2019-06-10 19:47

〔記者蕭玗欣／台北報導〕滯留鋒面挾西南氣流襲台，中央氣象局表示，明天凌晨鋒面進入台灣陸地，預計停留3到4天，明起到週四全台都要留意大雨或豪雨發生，西半部及中南部山區更要留意有豪雨等級以上雨勢，恐有致災可能性。氣象局已啟動「較大規模或較劇烈豪雨作業」，將仿照颱風警報期間，每3小時提供各縣市24小時和未來3天累積雨量，供防災單位參考。

中央氣象局預報員張承傳表示，由於這波鋒面受到西南氣流加持，全台各地都有大雨或豪雨發生機會，西半部和中南部山區更要注意恐有豪雨以上雨勢發生機率。

彭啟明表示，明天到週五受鋒面來回徘徊，需要嚴防連續的強降雨，這波鋒面的環境配置，相當符合典型的梅雨鋒面，會持續滯留，配合上西南季風，發展中小尺度對流系統的機會相當高，估計到週末才緩和。氣象局也提醒，這波鋒面將伴隨中小尺度對流，對流經過的地風都有可能會發生短時強降雨、雷擊和強陣風，民眾要特別留意。

氣象局表示，西南氣流可以提供鋒面大量水氣，因此當鋒面配合上西南氣流帶來的雨量可不能小覷，最近一次鋒面挾西南氣流帶來暴雨的案例是2017年6月2日和3日，當時雨勢主要集中在基隆北海岸和中南部山區，部分地區一度出現超大豪雨雨勢，雲林古坑日累積雨量飆破700毫米，不僅南台灣多處淹水成災，核一發電廠二號機組更因故障無法供電。

氣象局昨晚啟動較大規模或較劇烈豪雨作業，今起將提供3小時定量降水預報及縣市雨量預報資訊，並逐3小時更新。

氣象局表示，週五白天鋒面逐漸朝巴士海峽移動，西半部和東北部地區都會有局部大雨發生機會，其他地區以短暫陣雨或雷雨為主，週五晚間鋒面移動到巴士海峽，各地雨勢才會逐漸趨緩。

週六、下週日中部以北、宜花地區有機會放晴，南部和東南部仍有局部大雨發生機會，其他各地也有零星降雨。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法