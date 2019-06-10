鋒前逼近留意局部豪、大雨 各地高溫上看33度

2019-06-10 07:04

〔即時新聞／綜合報導〕今（10）日清晨，由於梅雨鋒面前西南風增強，馬祖地區已有雷雨發生，北部沿海地區有對流雲系逐漸移入台灣本島，西南部地區也有明顯降雨，請留意短時強降雨現象；整體而言由於鋒面雲系更為靠近台灣，配合西南風的增強，天氣比昨天不穩定，台灣海峽的對流雲系發展比昨天旺盛，陸續對西半部及東北部地區產生影響，有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率；對流雲系通過時，請注意瞬間大雨、雷擊及強陣風。

溫度方面，各地高溫約30至33度；台東部地區有焚風發生的機率，請多加留意

由於西南風逐漸增強，今天北部、東南部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島及馬祖沿海容易出現8至9級強陣風；此外，金門及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返請留意航班資訊。

空氣品質部分，今日台灣位於鋒面前緣，天氣不穩定，各地皆有降雨發生的機會，降水洗除污染物，空氣品質將視降雨時間及強度而有所變化；環境風場為西南風且風速強，水平擴散條件佳，白天受熱力作用影響，致垂直擴散條件較佳，各地空氣品質以良好等級為主；金門及馬祖有局部霧或低雲影響能見度；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「良好」等級。

未來天氣方面，隨著夏季季風逐漸增強，帶來暖濕的南來水氣，台灣本週將進入多雨型態，恰逢鋒面位於台灣附近，容易伴隨顯著的降雨，尤其鋒面上的中尺度天氣系統，除易帶來短時強降雨以外，亦可能造成劇烈天氣現象，請做好防汛準備，並隨時留意氣象局發布的最新天氣訊息。

週二至週四（11日至13日）鋒面及西南氣流影響，全台有雨；這波鋒面結構完整，且偏向滯留性質，影響期間台灣各地天氣相當不穩定，西半部及東北部地區容易有陣雨或雷雨，花東地區也有局部短暫陣雨或雷雨，並可能有局部大雨或豪雨發生；除了鋒面上的中尺度對流以外，搭配西南氣流的影響，西半部局部地區將可能出現豪雨以上等級降雨，低窪處慎防淹水，山區也有坍方、落石及土石流的可能，請嚴加戒備。

週五至下週日（14日至16日）鋒面南移至巴士海峽附近，南部及東南部地區仍有短暫陣雨或雷雨且有大雨的機率，其他地區仍有局部短暫陣雨。。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 27 ~ 32 27 ~ 32 28 ~ 32 27 ~ 32

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法